اتبعي هذه الخطوات الضرورية قبل إنجاب الأطفال

في حين أن العديد الأزواج يقررون إنجاب الأطفال على الفور، إلا أنه هناك بعض الترتيبات التي من الضروري أن تتم قبل الإنجاب، والتي قد يغفل عنها بعض الأزواج، ولذلك نسردها فيما يلي:

المعتقدات

من الضروري أن يناقش الوالدين بعض الأمور المتعلقة بتنشئة الطفل قبل الإنجاب مثل التعليم الديني والتطعيمات والتعليم ونظام العمل والبقاء في المنزل والانضباط وألعاب الفيديو.

صور ما قبل الحمل

نظرا لتغيرات الحياة والروتين اليومي وحتى الشكل وهيئة الجسم بعد الانجاب، يجب أن تلتقطي أكبر قدر ممكن من الصور قبل الحمل، حتى تتمكني من تذكر ما قبل هذه المرحلة.

التنزه

عادة ما يصاحب الانجاب بعض القيود الحركية، ولذلك قد تودي انتهاز الفرصة للتنزه مع شريكك والذهاب إلى جميع الأماكن التي قد تودان زيارتها قبل الانجاب.

الادخار

الحمل يتضمن العديد من زيارات الطبيب والأدوية والاشعة المكلفة، وبعد الانجاب تتزايد النفقات المعيشية بقدر كبير، ولذلك احرصي على ادخار المال قبل الانجاب واخذ التغيرات المالية والنفقات الجديدة في الاعتبار في خططك المالية.

الاختبارات والتحاليل

نظرا لأن معظم الامراض الخطيرة التي يصاب بها الأطفال، تكون نتيجة مشاكل وراثية، من الضروري أن يحصل الزوجان على جميع الفحوصات اللازمة للتأكد من رصد أي مرض مرجح الإصابة به، قبل تطور مشكلة.

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