اتبعي هذه الخطوات وأخرى تجنبيها لتبدين أطول باحترافية

اختيار القطع بعناية وبما يتناسب مع شكل الجسم، يعزز من الاطلالة وما تتركه من طابع مميز، إلا أن الأمر لا يقتصر فقط على اختيار ما يناسب شكل الجسم ولون البشرة وغيره، بل الطول أيضاً.

فإذا أردتِ، يمكنك أن تبدين أكثر طولا عند اتباع الخطوات الصحيحة، وفيما يلي نوضح لكِ ما يجب اتباعه وتجنبه لتبدين أكثر طولاً باحترافية:

1. اختاري

التقليمات الرأسية

إذا كنتِ من محبات نقشة التقليمات، وتريدين أن تبدين أكثر طولاً، اختاري التقليمات الرأسية أو الطولية وليس الأفقية، فذلك سيعزز من طولك ورشاقتك أيضاً.

الخصر العال

فيما يتعلق بالبنطلون أو الشورت، اختاري التصاميم ذات الخصر العال وليس القصير، فتلك الحيلة رغم بساطتها، إلا أنها تزيد من مساحة الخصر وتجعلك تبدين أكثر طولاً.

إطلالة المونوكروم

لا تترددي في اعتماد إطلالة المونوكروم أو اللون الواحد، فتلك الحيلة البسيطة تمنحك الجسم الممشوق الطويل مثلما تحلمين.

النقشات الصغيرة

أحد أبرز النصائح وخاصة إذا كنتِ من ذوات الجسم الصغير، فالنقشات الصغيرة وليست ذات الرسومات الضخمة، تطري على إطلالتك ولا تجعلها متكدسة، الأمر الذي يؤثر على مظهر طولك.

البوت الطويل جدا أو القصير للغاية

لا غنى عن البوت في خزانة كل أنثى، ولكن إذا كنتِ تسعين لتبدين أكثر طولاً، اختاري بوت ذا تصميم إما طويل للغاية يتعدى الركبة أو قصيراً للغاية يصل للكاحل فقط، فهاذين التصميمين سيبرزان طولك، ولكن احرصي على ارتداء قطع قصيرة إذا كنتِ ستعتمدين البوت الطويل.

الحذاء ذا المقدمة المدببة

بدلا من المقدمة المربعة أو المستديرة، اختاري حذاء بتصميم المقدمة المدببة، فذلك التصميم يتميز بما يمنحه من ايحاء أكثر طولاً لإطلالتك ودون مجهود، كما أنه تصميم جذاب للغاية.

التوب للداخل

لتعزيز مظهر طولك، يفضل جعل التوب داخل البنطلون أو التنورة، لأن ذلك يبرز منطقة خصرك أكثر ويمنحك مزيداً من الطول.

قصّة الـ V

سواء فستان أو توب، احرصي على اختيار القطع ذات قصّة الصدر V، فبجانب لمستها الجذابة، ستمنحك هذه القصّة جزعاً يبدو أكثر طولاً.

ألوان النيود للأحذية

عندما يتعلق الأمر بالأحذية، يُفضل اختيار التصاميم ذات ألوان النيود معظم الوقت، فتلك الألوان تندمج مع لون بشرتك وتجعل ساقيكِ تبدو أكثر طولاً.

2. تجنبي

تصميم الكابري

تجنبي بقدر الإمكان تصاميم الفساتين والبنطلونات التي تغطي الركبة ونصف الساق، لأن ذلك يقتص من طولك ولا يمنحك إطلالة أكثر طولاً.

القطع الضيقة للغاية

يُنصح باختيار قطع تناسب جسمك ولكن ليست ضيقة للغاية، لأن ذلك يأتي بنتيجة عكسية فيما يتعلق بمنحك إطلالة أكثر طولاً.

النقشات المزدحمة والأفقية

اختاري النقشات البسيطة وذات الرسومات الصغيرة وتلك الرأسية، وليس النقشات المزدحمة والأفقية.

الاكسسوارات الضخمة

من النظارات الشمسية إلى الحقائب، تجنبي الاكسسوارات الضخمة، لأنها عادة ما تقتص من حجم المظهر العام لإطلالتك ويعيق زيادة طولك.

لا للقصير طوال الوقت

القطع القصيرة محببة بالطبع، ولكن يُنصح بعدم اعتمادها طوال الوقت، لأنه على عكس المٌعتقد الشائع، ليس دائماً ما تطري الإطلالة وتعزز من الطول.

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