اتيكيت شرب شاي بعد الظهيرة حسب العادات الملكية شاي بعد الظهيرة هو تقليد شهير في بريطانيا ولكن لا يتبعه البريطانيون فقط بل أعضاء العائلة المالكة. في حين أنه قد لا يكون مرتبطًا جدًا ببقية مجتمعات العالم - نظرًا لأن أغلب الشعوب تتناول وجبة كبيرة في المساء - فإن الملكة والأمراء والدوقات في العائلة المالكة البريطانية يستمتعون بتقاليدهم القديمة.

أولاً ، دعنا نلقي نظرة على كيف بدأ كل شيء!

اتيكيت شرب شاي بعد الظهيرة حسب العادات الملكية

كيف أصبح "شاي العصر" من التقاليد الملكية البريطانية؟

انتشرت عادة شرب الشاي في إنجلترا خلال القرن السادس عشر إبان حكم الملك تشارلز الثاني وزوجته البرتغالية إنفانتا كاثرين دي براغانزا.

ولكن مفهوم تقديم "شاي بعد الظهر" بدأ لاحقاً على يد آنا ماريا راسل ، دوقة بيدفورد السابعة في عام 1840. والتي كانت أيضًا واحدة من سيدات القصر المقربات من الملكة فيكتوريا. تقول الرواية أن الدوقة شعرت بالجوع ذات يوم في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر ، وبما أن موعد العشاء كان في المساء في حوالي الساعة الثامنة ، فقد طلبت كوباً من الشاي مع القليل من الخبز والزبدة والكعك. ثم تحول هذا بطريقة ما إلى طقس يومي وبدأت الدوقة في دعوة أصدقائها لتناول الشاي والكعك معها. في النهاية ، أصبح حدثًا اجتماعيًا وتم تقديم شاي بعد الظهر بين الساعة الرابعة والخامسة مساءً.

اتيكيت شرب شاي بعد الظهيرة حسب العادات الملكية

مما يتكون شاي ما بعد الظهر اليوم؟

وفقًا للخبراء الملكيين ، يتم تقديم شاي بعد الظهر على حامل كعك من ثلاث طبقات ، ويتكون من سندويشات متنوعة وخبز ومجموعة متنوعة من الكعك والحلويات مع ابريق من الماء الساخن ومجموعة متنوعة من الشاي والسكر.

يشمل شاي الظهيرة التقليدي السندويشات والكعكات التي تقدم مع الكريمة والمربى والمعجنات الحلوة مع الكعك.

هذا وكشف كبير الخدم الملكي جرانت هارولد في مقابلة أن الملكة إليزابيث لازالت تلتزم بموعد الشاي بعد الظهر يوميًا وأن أنواع الشاي المفضلة لديها تشمل آسام وإيرل جراي.

وقال الطاهي الملكي السابق دارين ماكجرادي أيضًا أن الملكة تحب الشطائر المصنوعة من الخيار والبيض والسلمون المدخن – مع إزالة الحواف القاسية للتوست.

اتيكيت شرب شاي بعد الظهيرة حسب العادات الملكية

اتيكيت شرب شاي بعد الظهر

نظرًا لأن شاي ما بعد الظهيرة قد يكون جديدًا جدًا لمعظمكم، نقدم لكم بعض النصائح من خبراء شاي بعد الظهيرة:

في حين أن هناك الكثير من الأطعمة اللذيذة والحلوة لتذوقها في شاي بعد الظهر ، فمن الآداب الملكية تجربة كل ساندويتش أولاً ثم الانتقال إلى الباقي.

وفقًا للخبراء الملكيين، يجب دائمًا دهن الكريمة على الخبز أولاً، ثم المربى.

تجنب التحدث مع فمك ممتلئ أو أخذ قضمات كبيرة . فتناول قضمات صغيرة من الطعام هو المفتاح لآداب الشاي الملكية بعد الظهر.

إذا كنت بحاجة إلى مغادرة الطاولة، فضع دائمًا منديلك على الكرسي ولا تضعه على المنضدة أبدًا حتى تنتهي من جلسة الشاي .

هل تأكل الملكة بأصابعها؟

كشف خبير شاي بعد الظهر أن ما قد يكون مفاجأة للجميع هو أن الملكة تأكل الساندويشات بأصابعها.

اتيكيت شرب شاي بعد الظهيرة حسب العادات الملكية

أشياء يجب وضعها في الاعتبار:

من المهم جدا ترك الطاولة خالية تمامًا وجاهزة لخدمة الشاي - وهذا يشمل كل شيء من الهواتف والمفاتيح والنظارات الشمسية.

وفقا للخبراء الملكيين ، من السيئ أن تمسك فنجان الشاي من القاعدة. بدلاً من ذلك ، تأكد من إمساكه بالمقبض لإظهار الآداب الراقية.

اقرأ أيضاً:

علاقات البوابة: 4 نصائح لحماية منزلك من الطاقة السلبية