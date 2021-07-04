اجازة عيد الاضحى 2021 الامارات، حيث أن مظاهر الاحتفال بالأعياد في الإمارات العربيّة المتّحدة لا تختلف عن غيرها من البلدان الإسلاميّة.

تحتفَل الامارات كما يُحتفَل بعيد الفطر بشكلٍ عامٍّ؛ إذ تبدأ الأسرة بالاستعداد ليوم العيد بشراء الملابس الجديدة للأطفال وحتى الكبار لتغيير نفسيتهم والاستمتاع مع أطفالهم قبل حلول العيد بيومٍ أو أكثر.

وتصنع السيدات الحلوى وكعك العيد وبعض المأكولات الشعبيّة، ويشتري ربّ الأسرة أضحيته من حظائر بيع الأضاحي المنتشرة على طول الشوارع وفي أطراف المدن، ويذهبون الأهل إلى المطاعم ويزون الأهل والأصدقاء، ويعرض التجار أفضل ما لديهم من ملابس وألعاب، فتكون الأسواق مكتظّةً بالمتسوّقين، وغالباً ما تكون هذه المحلات والأسواق مزيّنةً بشرائط من الإضاءة التي تجذب الانتباه، وتُضاء الشوارع كذلك، ويستمرّ التسوّق حتّى ساعات الفجر.

عيد الأضحى هو أحد الأعياد التي يحتفل بها المسلمون حول العالم، ويحتفل المسلمون به في العاشر من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يلي يوم عرفة، وسمي عيد الأضحى بهذا الاسم لأن المسلمين يذبحون فيه الأضاحي، اقتداءً بسيدنا إبراهيم لمّا أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه اسماعيل، ثم افتداه الله سبحانه وتعالى بكبش عظيم أنزله من السماء، وتوزيع هذه اللحوم على الفقراء والمساكين في هذا اليوم المبارك.

كيف يحتفل المسلمون بعيد الأضحى؟

يُعتبر عيد الأضحى أهم عيدين عند المسلمين إلى جانب عيد الفطر. يحتفل المسلمون بالأضحى سنويا بعد وقفة يوم عرفة خلال الحج حيث يقومون بذبح الأضحية وتوزيع لحومها على الأقارب والفقراء.

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى على مدى أربعة أيام يتخللها نحر الأضاحي واللقاءات العائلية والاحتفالات التي تدخل الفرح والابتهاج إلى النفوس.

ويأتي عيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة من كل سنة هجرية، وهو أحد العيدَين المعتمدَين في الإسلام، ويسمّى أيضا يوم "الحج الأكبر" لأن الحجاج يؤدّون فيه أغلب أعمال الحجّ.

ويمثل هذا اليوم فرصة لتبادل التهاني وزيارة الأقارب والأصدقاء، وارتياد المراكز الترفيهية والمناطق الخضراء للاحتفال بالعيد.

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مظاهر عيد الأضحى

مظاهر عيد الأضحى التكبير:

حكمه سنة مؤكدة؛ حيث إنّ المسلمين يكبرون من صباح يوم عرفة، وحتى عصر آخر يوم من أيام التشريق.

مظاهر عيد الأضحى صلاة العيد:

يصلي المسلمون يوم العيد ركعتي صلاة العيد، أما حكمها فهي فرض كفاية، وبعض العلماء أشار إلى أنها سنة مؤكدة، وهي عبارة عن ركعتين، يكبر المصلون في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويجوز أن تُصلّى جماعة أو بشكل فردي.

مظاهر عيد الأضحى ذبح الأضاحي:

يذبح المسلمون بعد صلاة عيد الأضحى الأضاحي، ومن الأمثلة على الأضاحي التي يذبحها المسلمون: الأغنام، والأبقار، حيث يوزعونها على الفقراء والمساكين.

مظاهر عيد الأضحى التهنئة بالعيد:

وذلك من خلال المصافحة والتقبيل، فيسلّم المصلون على بعضهم البعض، ومن السنة أن يقول المسلم لأخيه المسلم: (تقبل الله طاعتنا وطاعتكم).

مظاهر عيد الأضحى تقديم العيدية:

وهي عبارة عن هدية تُقدَّم للصغار والنساء والأخوات.

مظاهر عيد الأضحى صلة الأرحام: من المستحب أن يزور المسلم أقاربه في العيد ليطمئن عليهم ويسلم عليهم.

مظاهر عيد الأضحى السياحة والخروج مع العائلة:

يستغل بعض المسلمين الإجازة في عيد الأضحى بالخروج مع أصدقائهم وعائلاتهم للتنزه، بينما يفضل بعضهم السفر إلى بلدان مجاورة لقضاء الإجازة.

مظاهر عيد الأضحى إقامة الولائم يوم العيد:

حيث يدعو بعض المسلمين أقاربهم وأصدقاءهم على وليمة من لحم الأضحية. ارتداء الملابس الجديدة والتطيب: يسن للمسلم يوم العيد أن يغتسل، ويلبس أجمل ملابسه، ويضع الطيب.

مظاهر عيد الأضحى تقديم الحلوى في العيد:

يقدم المسلمون في عيد الأضحى الحلوى والقهوة العربية، ومن أنواع الحلوى التي يقدمونها: الكعك المصنوع بالتمر، والشوكولاتة والسكاكر.

أفضل تهنئة عيد الاضحى رسمية