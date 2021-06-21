اجعل عيد الأب مميزًا جداً مع هذه الهدايا

إذا لم تكن قد اشتريت هدية لوالدك بعد في عيد الأب ، فإليك بعض أفكار الهدايا في اللحظة الأخيرة لمفاجأة والدك...

مجموعة زيوت عطرية مخففة للإجهاد

والدك يتعب طوال اليوم، أذن لقد حان الوقت للبحث عن طرق للاسترخاء، امنح والدك مجموعة متنوعة من زيوت الأيورفيدا الطبيعية الممزوجة ببذور وأوراق القنب ، هذه الزيوت ستقدم العديد من الفوائد اولها التغذية بالإضافة الى انها تعد مصدرًا مستدامًا للشفاء الطبي.

كاميرا فورية صغيرة

اليوم وبالرغم من التقدم التقني لا نملك العديد من الصور الفعلية التي تخلد الذكريات. لذلك ننصحك بتقديم كاميرا فورية من Instax Fujifilm لوالدك ليتمكن من التقاط صور تذكارية فورية لك ولاحفاده ولاصدقائه ولكل الذكريات الجميلة التي يرغب في الاحتفاظ بها في البومه الخاص.

مجموعة أزرار الأكمام

اذا كان والدك يحب ارتداء البدلات والقمصان الرسمية. فالأزرار المعدنية هي افضل هدية بهذه المناسبة، يمكنك إعادة تصميمها وكتابة احرف اسمه الأولى عليها او اهداء بسيط عليها لتبقى ذكرى مميزة.

مجموعة الحلاقة

عندما يكون والدك مشغولاً بالعمل سواء في المكتب أو المنزل على حد سواء ، اجعل الأمر أسهل بالنسبة له من خلال إهدائه آلة الحلاقة المميزة، حتى يتمكن بسهولة من حلق لحيته قبل الذهاب الى العمل.

أحذية أكسفورد

لا أحد يمكن أن يرفض الحصول على زوج جديد من الأحذية، لا سيما آباءنا العاملون الذين يضطرون إلى العمل طوال اليوم ، والتجول بين الممرات لحضور الاجتماعات. تأكد من انك تعرفه مقاس قدمه وتفضيلاته من الألوان.

بالاضافة الى هذه الافكار الجميلة يمكنك أيضاً اهداء والدك مجموعة متنوعة من الهدايا مثل:

العطور

ربطات العنق

حامل المفاتيح

أكواب للقهوة أو الشاي

إطار مميز للصور

جلسة تدليك في مركز متخصص

ساعة يد

بطاقة لحضور حفل موسيقي

لا تنسى كتابة بطاقة معايدة مميزة لوالدك في هذا اليوم، كل عام وجميع الآباء بالف خير.