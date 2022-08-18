يتقدم موقع البوابة بأرق التهاني لطلاب الثانوية العامة وحظاً موفقاً لمن لم يحالفهم الحظ في الدورات القادمة بإذن الله، وبهذه المناسبة ندعوكم لنقل مشاعر الفرحة الحقيقة بنجاح أحد أفراد العائلة، أو الأبناء، المقرّبين، أو الأصدقاء عبر مجموعة من بطاقات وعبارات التهنئة من خلال وسائط التواصل الاجتماعي.

اجمل بطاقات تهنئة بالنجاح والتفوق

وتتحرك الأنامل لتخط كلمات .. لتبقى في القلب ذكريات ... ولاأملك سوى بضع كلمات لترسم لك التهاني والتبريكات .. فأقول ألف ألف مبارك النجاح.

تهانينا "أحلى تهنئة لأجمل نجاح، مبارك النجاح.

ألف مبروك بمناسبة النجاح ترسل باقة حب مع سلة من البوسات تهديها على أجمل خد يملكه أغلى بشر.

أحلى تهنئة لأجمل نجاح يا "الاسم"

ألف مبروك، تتعالى الاصوات وتمتزج العبارات وتتحرك الآمالك لتحط كلمات لتبقى في القلب ذكريات ليرسم لك التهاني والتبريكات.

يا حافر الصخر صمود، ويا سالك العلم دروب، بوركت على الجهد الدؤوب، وألف ألف مبروك على النجاح والتفوق.

بطاقات تهنئة بالنجاح في الثانوية العامة

رسائل تهنئة للنجاح

انتهت أيام السهر، والتعب، وجاء اليوم الذي يكلل مجهودكم لنقول لكم فيه مبروك نجاحكم، وتميزكم. يا حافر الصخر صمود، ويا سالك العلم دروب، بوركت على الجهد الدؤوب، وألف مبروك على النجاح. أزف أخلص التهاني القلبية لكم، ولوالديكم الغاليين بنجاحكم المشرف، وحصولكم على النجاح بتفوق. لا يصل إلى النجاح إلا من يمتلك الطموح، فهنيئاً لك، وبالتوفيق دائماً.

تعالت الأصوات، وامتزجت العبارات، وتسارعت الأنامل لتخط أجمل التهاني، والتبريكات لنجاحكم الباهر.

كلماتي لا يمكنها أن تصف مدى سعادتي بإبداعك، ونجاحك المتميز، وأسأل الله أن يجعلك دائماً من الناجحين في الدنيا، والآخرة. نجاحك المتميز، وتفوقك دليل على إصرارك على النجاح، وتخطيك لكل الصعاب التي مررت بها في مشوارك الدراسي، مبارك النجاح، والتميز.

اليوم تعالت الزغاريد، وزارت الفرحة بيتكم، ألف مبروك تخرجك، ونجاحك بتفوق عالٍ.

بعد تعب الشهور غردت الطيور في بيوت الناجحين بالفرح، والسرور، مبارك نجاحكم.

ألف مبروك النجاح، وجعله ربي على سبيل الدوام مثابرتك الدائمة، وعملك المتواصل يؤهلك للتفوق، فألف مبروك النجاح.

إلى كل إخواني الناجحين من قلبي أقول لكم ألف مبروك، وأسأل الله أن يجعلكم من سالكي دروب الناجحين دائماً.

بعد السهر والتعب المتواصل خلال فترة الدراسة، ربي لم يضيع لك تعب ورزقك بالنجاح الذي تتمناه الف مبروك النجاح والتفوق.

كلمة شكر لابنتي المتفوقة

ابنتي الغالية أبارك لكِ نجاحك الباهر، وأتمنى لكِ التوفيق في دراستك وحياتك.

إبنتي الغاليه الف مبروك نجاحك بتفوق وعقبال التخرج من الجامعه.

ثمرة النجاح لايجنيها الإبن أو الأبنة فقط هي هدية ووسام وفخر للأم والأب هنيئا لمن نالها اليوم وشرف بها مبارك حبيبتي تفوقك وزادني شرفًا انك ابنتي.

ألف ألف ألف مبروك أنرت قلوبنا بنجاحك الباهر وأضأت ايامنا ومنتدانا بالفرحة ونتمنى من الله ان يدوم نجاحك للأبد وان تدوم أنوارك مضيئة باستمرار نجاحًا في الحياة وفي الدراسة وبارك الله فيك وفي نجاحك ومنبعه الف مبروك النجاح ابنتي الغالية.

أتمنى لكِ التوفيق والنجاح في حياتك العلمية والعملية.

ابنتي مبروك لك يانبض قلبي والإحساس ياساكنه وسط الجفون ويامالكه نور العين الف مبروك نجاحك وتميزك ومن نجاح الى نجاح بإذن الله تعالى.

ابنتي ونظر عيني ونبض قلبي "الاسم" اليوم القمر يبتسم لك والنجوم تزدان بالجد والمثابرة فقد حققت امالك انتهت أيام السهر والتعب وجاء اليوم الذي يكلل مجهودك لنقول لك مبروك نجاحك وتميزك وتخرجك لن تقفي هنا واصلي وانا من خلفك الى اعلى الدراسات الحمدلله حققتو حلم كان يراود والدكم.

كلمات جميلة للتهنئة بالنجاح في التوجيهي

أجمل العبارات عن النجاح التوجيهي