كلمات جميلة للتهنئة بالنجاح في التوجيهي هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، لأنه فرحة النجاح في التوجيهي فرحة لا توصف فهي فرحة إنجاز، سهر الليالي، جهد، وتعب، ولابد بعد هذا التعب والجهد أن ننال ما كنا نسعى إليه وهو النجاح في التوجيهي.

كلمات جميلة للتهنئة بالنجاح في التوجيهي

من أجمل الكلمات للتهنئة بالنجاح في التوجيهي طيور النورس جاءتني مغردةٍ طربا، تزف إليّ أغاني الفرح والأمالي، مبشرة، بخبر كان الفؤاد يعد لسماعه الدقائق والثواني، بنجاحكِ يا (اسم الناجحة)، تناثرت من ثغر السماء دررٌ، وتألقت روضات الدنيا مزدانة بعبير الزهور، وأنت يا حبيبتي عطرها الفواح.

اليوم القمر يبتسم لك والنجو تزدان، بالجد والمثابرة حققتها أمالك يا "اسم الناجحة"، وها هو تاج العلم قد توجت به، وقد نلت ما ترجوه من تعب الليالي، تستحق لذلك أروع الهدايـا بأغلى الأثمان.

كلمات جميلة للتهنئة بالنجاح في التوجيهي، إلى الغالية، لا يمتطي المجد من لم يركب الخطرا، ولا ينال العلا من قدم الحذرا، ومن أراد العلا عفواً بلا تعب، قضى ولم يقضِ من إدراكها وطرا وقد علمت بتفوقك، لذلك فإني أزف أخلص التهاني إليك وإلى والديك العزيزين ألف مبروك النجاح.. وجعله ربي على سبيل الدوام، مثابرتك الدائمة، وعملك المتواصل، يؤهلك للتفوق، فألف مبروك النجاح ألف مبروك لأجمل خريجة على مشارف حلم انتظرته كثيرًا يا رب اجعل الفرحة تحضن قلبها بتخرجها، واجعلها خليفة خير لما بعدها بمزيد من التفوق بتخرجها.

كلمات جميلة للتهنئة بالنجاح في التوجيهي، انتهى مشوار طويل فيه حزن وفرح ومشاعر جميله وبحمد الله قد رفعنا قبعة التخرج بكل فخر ألف مليون مبروك.

عبارات تهنئة بالنجاح في التوجيهي

مبارك النجاح، وجعله ربي على سبيل الـدوام.

مثابرتك الدائمة، وعملك المتواصل، يؤهلك للتفوق، فألف مبروك النجاح انتهت أيام حفظ الدروس، وجاء اليوم الذي تستقبل فيه التهاني بكلمة مبروك.

يا حافر الصخر بصمود، ويا سالك دروب العلم، بوركت جهودك الدؤوبة، وألف مبروك على النجاح "اسم الناجح" سهر وتعب، ووجد كل الذي تمناه، وفرح كل البشر.

لقد استقبلت مفاجآت كثيرة، ووصلتني هدايا كثيرة، ولكن نجاحك يا "اسم الناجح" هو أحلى مفاجآت هذا العام، وأحلى هدايا هذا العام

رسائل تهنئة بنجاح الثانوية العامة التوجيهي 2022

أقدم لك باقة ورود تعبر عما يدور بداخلي من شعور بالسعادة والفخر لنجاحك وتميزك.

ألف مبروك وأسأل الله أن يجعلكم من سالكي دروب الناجحين دائمًا.

اليوم القمر يبتسم لك والنجوم تزدان بالجدّ والمثابرة فقد حققت آمالك.

مبارك لكم النجاح والتميز والتقدم، ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله.

ها هو تاج العلم قد توّجت به، وقد نِلت ما ترجوه من تعب الليالي، تستحق أروع الهدايا بأغلى الأثمان، ألف مبروك.

لم أكن قبل هذا اليوم الرائع أعلم بأنّ السماء عالية ورائعة هكذا، ولكن نجاحك جعلني ألمس السماء، وأعيش مع روعتها.

يا من يعز علينا لقياهم، جئنا نهني فارحين القلوب، سرنا منكم نجاحاً باهراً.

أنت تستحق ما وصلت إليه فقد تعبت والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، مبارك النجاح يا عزيزي.

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