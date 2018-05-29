احتباس السوائل في الجسم: أسباب وحلول

احتباس الماء عبارة عن تسرب السوائل بانتظام إلى أنسجة الجسم من الدم

إذا كنت تعانين من تورم في أجزاء في جسمك خاصة القدمين و الكاحلين و اليدين، و إن كانت مفاصلك تبدو قاسية ، وكنت تعاني من زيادة سريعة للوزن أو تقلبات الوزن الغير مبررة أو حتى لاحظت أن جلدك غير مرن بحيث عند الضغط عليه لا يعود لطبيعته بسهولة ، فإنك تعاني من عوراض احتباس الماء.

ان احتباس الماء أو السمنة الكاذبة كما أحب تسميتها، عبارة عن تسرب السوائل بانتظام إلى أنسجة الجسم من الدم. والجسم يحتوي على الجهاز الليمفاوي وهو عبارة عن شبكة من الأنابيب في جميع أنحاء الجسم التي تستنزف هذا السائل من الأنسجة ويصب مرة أخرى في مجرى الدم. و يحدث احتباس السوائل عندما لا يتم إزالة السوائل من الأنسجة.

ما هي أسباب احتباس السوائل؟

• عند ارتفاع درجات الحرارة و في فصل الصيف الحار يميل الجسم إلى الاحتفاظ بالسوائل و ذلك للحفاظ على ترطيبه، و تقل كفاءته في إزالة هذه السوائل.

• عند الوقوف لفترات طويلة من الزمن.

• عند المعاناة من بعض الحروق.

• بعض العوامل الوراثية.

• عند الحمل.

• عند استخدام حبوب منع الحمل.

• قبل الدورة الشهرية عند السيدات.

• عند استهلاك المسكنات بكثرة.

• عند الذين يعانون من أمراض الكلى مثل المتلازمة الكلوية والتهاب الكلى الحاد.

• في حال وجود قصور في القلب. إذا كان القلب لا يضخ الدم بشكل فعال. ويعوض الجسم بطرق مختلفة، ويبدأ في الاحتفاظ بالسوائل وزيادة حجم الدم. وهذا يؤدي إلى احتقان الأوردة، وتضخم الكبد، وتراكم السوائل في تجاويف الجسم مثل التجويف البطني والأنسجة تحت الجلد، مما يسبب تورم في الساقين.

• الأمراض المزمنة للرئتين مثل انتفاخ الرئة الحاد.

• أمراض الكبد مثل تليف الكبد الحاد الذي يؤدي إلى فشل الكبد .

• الأورام الليفية الخبيثة مثل الأورام السرطانية في الجهاز الليمفاوي، مثل العقد الليمفاوية.

• أمراض الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية).

• التهاب المفاصل، بعض أنواع التهاب المفاصل تميل إلى الانتفاخ وتجمع السوائل فيها.

• الحساسية مثل لدغ الحشرات يؤدي إلى الانتفاخ وتجمع السوائل.

الأسباب الغذائية:

• نقص التغذية، عدم كفاية البروتين و الفيتامين B و الفيتامين C.

• عند تناول كميات كبيرة من الملح.

• الكافيين.

• عدم شرب الكمية الكافية من الماء.

استنادا إلى الأسباب علينا الإعتماد على العلاج المناسب وأخذ التدابير الملائمة ومنها:

• زيارة الطبيب أساسية و ضرورية عند وجود أي علامة تدل على احتباس السوائل وخاصة إذا كانت مرتبطة بمشاكل صحية طبية خطيرة. و هنا تأتي ضرورة أخذ العلاج المناسب لأي مشكلة.

• اعتماد حمية غذائية صحية، تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم و ذلك من خلال زيارة أخصائية التغذية المتخصصة في هذا المجال.

• عند زيارة أخصائية التغذية، سوف تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة، و تحليل مكونات الجسم و بالتالي معرفة نسبة السوائل الداخلية و الخارجية، نسبة الدهون ونسبة العضل.

وهنا يأتي النظام الغذائي المناسب و الطعام الذي يحفز طرح و تعديل السوائل في الجسم.

بما أن الملح هو من أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى احتباس السوائل، فالحل هنا يكمن في الإلتزام بتناول 1500 ميلليغرام من الصوديوم يوميا فقط و تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم:

• الأجبان المملحة.

• الأطعمة المصنعة.

• الأطعمة المعلبة التي تحتوي على المونو صوديوم جلوتامايت.

• رقائق الشيبس و المقرمشات والمكسرات المملحة.

• الصلصة الجاهزة مثل الصويا صوص، الخردل، الكاتشب.

• التقليل من استهلاك الكافيين. الإلتزام بكمية قليلة من الكافيين التي بإمكاننا إيجادها في القهوة، الشاي، الشوكولاتة والمشروبات الغازية الداكنة اللون.

• شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء خلال النهار أي ما يعادل ليترين. و عدم الإنتظار إلى حين الشعور بالعطش. و هنا بإمكاننا الإحتفاظ بزجاجة من الماء بجانبنا طوال اليوم لتذكرنا بضرورة شرب الماء.

• تناول الكمية المناسبة من البروتين حسب كل جسم و ذلك لإشباع الجسم بالأحماض الأمينية اللازمة و الفيتامينات B.

• تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم التي تساعد على التخلص من احتباس السوائل مثل الموز، الأفوكادو، الورقيات الخضراء مثل السبانغ، البطاطس المشوية مع الإحتفاظ بالقشرة الخارجية، الفاصوليا، المشمش المجفف، القرع، الفطر، المانغو وغيرها). ينصح بتناول 3500 ميلليغرام من البوتاسيوم في اليوم.

• إضافة المزيد من الملفوف والخيار والبقدونس وسلطة الأوراق إلى النظام الغذائي المتبع لأنها من المدرات الطبيعية للبول.

• تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين «C». حيث أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن النقص في الفيتامين C يسبب أيضا احتباس السوائل وهنا يجب ضرورة التركيز على العناصر الغنية بالفيتامين C مثل الكيوي، الفلفل الحلو، الجوافة، الخضار الورقية الخضراء (مثل الكايل و البقدونس )، البروكولي، الفراولة، الفاكهة الحمضية، الطماطم، البابايا و البازيلا و غيرها.

• عصير التوت البري يحتوي على مدر للبول.

• ممارسة الرياضة بانتظام.

• الاستلقاء و الجلوس مع قدمين مرتفعتين.

بعض الحلول المحضرة منزليا التي يمكن اتباعها:

• الهندباء: أظهرت دراسة أن للهندباء تأثير مدر للبول و هي غنية بالبوتاسيوم أيضا.

الحل: ضع ملعقة من عشب الهندباء المجففة في كوب من الماء الساخن لمدة عشر دقائق، ثم اشربها ثلاث مرات في اليوم.

قبل البدء تأكد من استشارة الطبيب لأنها قد تتداخل مع بعض الأدوية.

• البقدونس: مثل الهندباء ، لديها أيضا خصائص البقدونس مدر للبول ممتازة.

الحل: إعداد شاي البقدونس عن طريق وضع ملعقتين من أوراق البقدونس المجفف في كوب من الماء المغلي وتركها لمدة عشر دقائق و شرب ثلاث أكواب في اليوم.

يمكنك أيضا شرب مزيج من عصير البقدونس الطازج و عصير الليمون.

• عصير ليمون: عصير الليمون يساعد على طرد السوائل الزائدة والسموم من جسمك.

الحل: خلط ملعقتين من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ يومياً عند الصباح.

• بذور الشمر: أظهرت الدراسات أن الشمر مدر للبول ويساعد على إخراج الماء من الكليتين. كما يمنع تراكم السموم في الجسم، و يساعد على الهضم ويخفف من الغاز.

الحل: وضع ملعقة من بذور الشمر في كوب من الماء الساخن، تغطية وتركه لمدة عشر دقائق، ثم تصفيته وشربه ثلاث مرات يوميا.

• نبات القراص كونه مدر للبول الطبيعي، القراص يعمل بشكل جيد لمنع والحد من احتباس الماء.

الحل: غلي كوب من الماء الممزوج مع ملعقة من مسحوق جذور نبات القراص ثم تركه لمدة حوالي عشر دقائق، وشرب هذا الشاي ثلاث مرات يوميا حتى ترى تحسنا.

خل التفاح: خل التفاح يخفف احتباس الماء من خلال تجديد البوتاسيوم في الجسم للمساعدة في تقليل مستويات الصوديوم.

الحل: إضافة ملعقة من خل التفاح إلى كوب من الماء وشربه مرتين يوميا.

اختر الحل الذي يتناسب وذوقك و تخلص من احتباس السوائل لتمنع ظهور السلوليت وعوارض احتباس السوائل المزعجة.

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