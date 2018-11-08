4 مشروبات ساخنة للتغلب على برد الشتاء

شراب الزنجبيل بالليمون والعسل

في فصل الشتاء والذي يتميز طقسه بالبرودة وهطول الأمطار والصقيع تزيد مدة بقائنا بالمنزل وبالتالي نكون في حاجة إلى تناول المأكولات الدافئة والمشروبات الساخنة، ليس هناك ما هو أمتع من تجمع الأسرة في أمسية الشتاء الباردة أمام شاشة التلفاز مع احتساء مشروب ساخن يضخ الدم في الأوصال فيعمل على تدفئتها، فإذا أردتِ سيدتي الاستمتاع بمثل هذه اللحظات، فيمكنك تجربة الوصفات التالية المكونة من مشروب الشوكولاته الساخن الممزوج بنكهة القرفة المحببة، أو مشروب الشوكولاته الساخن مع حلوى بنكهة القرفة أو مشروب اللبن بالفانيليا.

شراب الزنجبيل بالليمون والعسل :

فكل ما عليك هو بشر قليل من الزنجبيل الطبيعي أو وضع ملعقة كبيرة من الزنجبيل "البودرة" في ماء ساخن مع شرائح لليمون أو ملعقتين من عصير الليمون مضيفة إليها ملعقة من العسل ويفضل أن تكون ملعقة بلاستيكية للحفاظ على نكهة العسل الجميلة إذ تؤثر ملاعق المعدن عي نكهته .

كابوتشينو بالشيكولاتة

المقادير:

لتحضير كوب يحافظ على رشاقتك إستخدمي الحليب قليل الدسم وبودرة الشوكلاتة السوداء أو الخالية من السكر وقومي بغليهم جيداً ، ثم أضيفي إليها كوب من القهوة المركزة أو الإسبريسو وقليل من حلوى النعناع المطحونة لتصبح كالبودرة ، ثم أضيفي الكريمة مع السكر البودرة

الشيكولاتة الساخنة بالكراميل

المقادير:

ثلث كوب سكر وذات الكمية من مسحوق الكاكاو الغير محلى ونفس المقدار من الماء ، وأتركيها على نار متوسطة حتى يذوب السكر ثم أضيفي إليه قطع الكاراميل المغطي بالشكولاتة وبعد ذوبانها أضيفي الحليب حتى يعتدل قوامه كما تحبين ولتتزين قومي برش بودرة الكاكاو وقطع الكراميل .



شراب البرتقال مع القرفة و العسل :



والذي يمنحك الكثير من الدفئ واللذة ضعي في وعاء ملعقة من ورق الشاي الأحمر مع عصير البرتقال وعصير التوت وملعقتين من عصير الليمون ويمكنك إضافة عصير التفاح لإضافة نكهة ألذ لمشروبك ثم أضيفي عود من القرفة وإتركيها على نار متوسطة حتى تغلي ويمكنك إضافة العسل بعد نهايتها أو السكر مع المكونات حين غليانها .

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