احتفلوا بأسبوع الأم في ميليا ديزرت بالم دبي

مع الأخذ في الاعتبار ما مررنا به جميعًا خلال العام الماضي، وكل ما اضطرت الأمهات لتحمله، حان الوقت للاحتفاء بكل ما تقدمه الأمهات لمن حولهن! إذا كنت تتطلع إلى القيام بشيء مميز لوالدتك هذه السنة، فسوف تحتفل ميليا ديزرت بالم دبي بأسبوع الأم من 14 مارس (عيد الأم في المملكة المتحدة) إلى 21 مارس (عيد الأم في الإمارات العربية المتحدة)، مع الكثير من خيارات التدليل للأمهات وأمهات المستقبل.

لعطلة سبا مريحة، ستقدم سبا ساميانا باقة Queen for a Day. يمكن للأم التخلص من التوتر بعلاج كامل للجسم من اختيارها لمدة 60 دقيقة، ومساج للقدم أو للوجه لمدة 30 دقيقة وحمام ملح خاص لمدة 30 دقيقة؛ بسعر 650 درهم إماراتي للشخص الواحد.

يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى تدليل أمهاتهم أن يقدموا لها حزمة My Beautiful Mum، والتي تشمل علاج "Odysseys" لكامل الجسم لمدة 90 دقيقة، وحمام أملاح الهيمالايا للقدمين لمدة 30 دقيقة. سيتم استخدام مستحضرات ألتيرا بايو في العلاجات ويبلغ سعر الباقة 750 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد.

يمكن للأمهات الحوامل الحصول على 60 دقيقة من التدليك المغذي قبل الولادة عن طريق حجز باقة Mum-to-be. ويشمل ذلك حمام الهيمالايا للقدمين، وهو مثالي لإراحة أقدامهن خلال الأشهر المتبقية من الحمل، بسعر 500 درهم إماراتي للفرد.

سيحصل جميع ضيوف السبا على هدية خاصة من سبا ساميانا، إضافة إلى الشاي المجاني، والدخول إلى منطقة الاسترخاء في المنتجع الصحي، المسبح اللامتناهي، الخزائن والأسرة المدفئة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأمهات الاستمتاع بقهوة الصباح مع وجبة فطور كبيرة خاصة في براسيري المنتجع، إبيكيور من الساعة 7 صباحًا حتى 11 صباحًا، مقابل 75 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد. بدلاً من ذلك، يمكن للأمهات أيضًا حجز شاي بولو بعد الظهيرة يومي 19 و 20 مارس، حيث يمكنهم الاسترخاء وسط الأجواء هادئة، بينما يستمتعون بأرقى أنواع الشاي مع طبقات من المعجنات الفرنسية الطازجة، السندويشات الأنيقة والكعكات الدافئة، والتي تُقدم مع مربى الفراولة والكريمة المخثرة.

للحجز في سبا ساميانا، اتصل على 9311 602 04 أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى samanaspa@melia.com. لحجوزات المطاعم، اتصل على 9323 602 04 أو أرسل بريدًا إلكترونيًا على eat.dp@melia.com

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