عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، يحصل في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.ويحتفل به في العديد من الأيام وفي شتى المدن في العالم وفي الأغلب يحتفل به في شهر آذار أو نيسان أو أيار.

ترغب بعض السيدات أحياناً بفقدان عدد من الكيلوغرامات وإنقاص بعد الأوزان الزائدة بشكل سريع حتى يبدين بأناقتهن ورشاقتهن في هذه المناسبة المميزة، ومع اقتراب عيد الأم لابد أنك سيدتي ممن يبحثن عن هذا الأمر أو يشغل بال.

رجيم عيد الأم

وجبة الإفطار:

في هذا الرجيم وجبة الإفطار ثابتة طوال فترة الرجيم وهي عبارة عن: 2 بيضة مسلوقة + حبة خيار + مرتديلا "حسب الرغبة" في تناولها ويفضل التقييد والتقليل.

اليوم الأول:

وجبة الغداء:

طبق سلطة خضروات (أي بدون طماطم أو جزر). والسبب وراء ذلك شرحناه مسبقاً وهو أن الطماطم تحتوي على الكثير من الأملاح التي تحبس السوائل في الجسم، بينما يعمل الجزر علي مد الجسم بالكثير من السعرات الحرارية التي تكافح نجاح الرجيم.

وجبة العشاء:

قطعة ستيك من اللحم المشوي بشرط تكون خالية من الملح + علبة زبادي.

اليوم الثاني:

وجبة الغداء:

دجاج مسلوق أو مشوي حسب الرغبة لكن بدون جلد + علبة زبادي مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة + طبق سلطة مكون من الخيار والفلفل الأخضر والخس والملفوف والبقدونس.

اليوم الثالث:

وجبة الغداء:

قطعة مقدار 80 جرام من جبن القريش أو الجبن منزوع الدسم.

وجبة العشاء:

لحم مفروم أو مشوي أو صدر دجاجة بدون جلد مسلوق أو مشوي حسب الرغبة.

اليوم الرابع:

وجبة الغداء:

ثمرة كيوي أو ثمرتين ويفضل التقيد كما ذكرنا مسبقاً في التعليمات.

وجبة العشاء:

علبة تونة بدون زيت أو مغسولة بالماء + علبة زبادي مع ملعقة صغير من مطحون بذرة الكتان.

اليوم الخامس:

وجبة الغداء:

طبق خضار مسلوق بدون ملح أو بأقل قدر ممكن.

وجبة العشاء:

تونة بدون زيت أو مصفاة أو سمك أو جمبري + سلطة + كوب لبن خالي أو قليل الدسم.

اليوم السادس:

وجبة الغداء:

لحم مسلوق + سلطة مع ملعقة من مطحون بذرة الكتان.

وجبة العشاء:

طبق شاورما بدون خبز ولا تكرر هذه الوجبة خلال الرجيم مرة أخري.

اليوم السابع:

وجبة الغداء:

دجاج مسلوق أو مشوي + طبق سلطة خضروات + كوب لبن.

وجبة العشاء:

3 شرائح مرتديلا بقري + كوب لبن.

هذا كان برنامج رجيم في أسبوع قادر علي إنقاص حوالي 7 كيلوجرام حسب الالتزام في إتباع الرجيم ومدي ممارسة الرياضة، لكن يجب عدم إتباع الرجيم لأسبوع آخر دون أخذ راحة بحذر وباستشارة من الطبيب المتابع. لكن على كل حال هذا الرجيم صحي للغاية ولا يؤثر علي الصحة العامة للشخص إذا ما تم الالتزام بالبرنامج كما هو دون تعديل.

تعليمات هامة يجب أخذها في الاعتبار قبل البدء بالرجيم: