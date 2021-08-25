احتفلي بيوم المرأة الإماراتية مع فندق ميلينيوم بلايس برشا 

ميلينيوم بلايس برشا هايتس يدعو السيدات الإماراتيات للاحتفال بيومهن الخاص ويقدم لهن خصومات بنسبة 50 بالمائة على جميع الأطعمة والمشروبات

يدعو فندق ميلينيوم بلايس برشا هايتس كافة السيدات الإماراتيات المميزات للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية والاستمتاع بخصم قدره 50% على الطعام والمشروبات في كافة مطاعم ومقاهي الفندق.

يتوفر العرض يوم السبت 28 أغسطس، ويمكن لجميع السيدات الإمارات اغتنام فرصة العرض الخاص على الوجبات في مطاعم ومقاهي الفندق الراقية، ومنها سوشال ليفيل كافيه ومطعم M One وصالة تونتي ناين.

ويدعو ليفل سوشال الضيفات المقيمات في الفندق أو الزائرات للاسترخاء في أجواء مريحة وهادئة فيما تستمتعن بتناول المرطبات أو الوجبات الخفيفة.

أما مطعم M One فهو الوجهة المثالية للاستمتاع بتشكيلة واسعة من الأطباق العالمية والمحببة. وفي كل سبت، يقدم المطعم عشاء مستوحى من سوق التوابل، يقدم خلاله مجموعة مميزة من الأطباق الهندية الحافلة بالنكهات في بوفيه مميز للضيوف.

وتقدم صالة تونتي ناين، والتي تمتاز بأجواء الاسترخاء والفخامة في آن واحد، فتقدم مجموعة واسعة من خيارات الطعام والشراب ونكهات الشيشة في صالة ذات تصميم عصري أنيق بألوان ترابية دافئة ترافقها إطلالة لا مثيل لها من الشرفة الواقعة على سطح الفندق.

وبوسع الضيفات كذلك تمديد احتفالهن بهذا اليوم المميز عبر الاستفادة من العرض الحال للإقامة لدى الفندق، حيث تبدأ الأسعار من 339 درهمًا إماراتيًا وتشمل بطاقتين مجانيتين إلى دبي باركس آند ريزورتس ووجبة إفطار مجانية واتصال الإنترنت اللاسلكي، مع خصم قدره 25 بالمائة على الأطعمة والمشروبات وخدمات غسيل الملابس، لتستمتعن بإجازة مستحقة من الراحة والهدوء.

من الجدير بالذكر أن فندق ميلينيوم بلايس برشا هايتس لا يقدم المشروبات الكحولية، ويمكن للضيوف والزوار الاستمتاع بالوجبات الطازجة والأجواء الجميلة طوال اليوم، ليكون الوجهة المثالية للسيدات الإماراتيات اللاتي يحتفلن بيومهن الخاص وبإنجازاتهن مع الصديقات والأحبة.

العرض: يوم المرأة الإماراتية

اليوم: السبت 28 أغسطس

الوقت: طوال اليوم

المكان: فندق ميلينيوم بلايس برشا هايتس

التفاصيل: خصم 50% للسيدات الإماراتيات في جميع مطاعم ومقاهي الفندق

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