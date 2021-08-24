الاحتفاء بالمرأة الإماراتية في عجمان سراي، أحد منتجعات لكشري كولكشن‎‎

يحتفل عجمان سراي، أحد منتجعات مجموعة لكشري كولكشن، بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف يوم السبت 28 أغسطس تماشيًا مع شعار الاحتفال هذا العام (التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن).

ويأتي الاحتفال بمثابة تقدير لمساهمات السيدات المميزات في الدولة واحتفاء بدورهن في تطور وتنمية دولة الإمارات، وذلك عبر تقديم عدد من تجارب ترفيهية فاخرة وخصومات خاصة بالسيدات على حجوزات الغرف الفاخرة والمطاعم الفريدة والمنتجع الصحي.

ابتعدي عن صخب المدينة قليلًا واستمتعي بالرفاهية في عجمان سراي - أول منتجع شاطئي تابع لمجموعة لكشري كولكشن في الشرق الأوسط، للاحتفال بهذه المناسبة مع أفراد عائلتك وأصدقائك في أجواء من الاناقة والراحة والخصوصية مع أسعار تبدأ من 660 درهمًا إماراتيًا فقط للغرفة لشخصين، شاملة الضرائب.

ويتضمن العرض كذلك وجبتي الإفطار والعشاء الشهية يوميًا، واللتان يمكن تناولهما في مطاعم المنتجع الرائعة مثل مطعم باب البحر الأنيق على شاطئ البحر، والذي يعدّ الوجهة المثلى لمحبي الأطباق البحرية والمشويات، أو مطعم ميجانا المختص بأطباق الشرق الأوسط والأطعمة الهندية، أو مطعم فيستا الذي يقدم الأطباق العالمية اللذيذة على مدار اليوم، أو في الشرفة – وهي تمتاز بأجواء مريحة تدعو للاسترخاء في بهو المنتجع.

وإلى جانب هذا العرض المميز، يقدم عجمان سراي للسيدات كذلك عرض جلسة مجانية مع كل جلسة يتم حجزها في سبا GOCO الأنيق، والتي تقدم خدمات وجلسات فريدة مستوحاة من جميع أنحاء العالم لتمنح الذهن والجسم والروح سكينة وصفاء.

ولمزيد من الاسترخاء والتجدد، يمكن للسيدات استخدام الشاطئ و حمام السباحة مقابل 50 درهمًا إماراتيًا فقط، حيث يستمتعن بال بالمشي على الشاطئ ومنظر مياه الخليج العربي الفيروزية والسباحة في بركة المنتجع.

أليس العرض مغريًا بالفعل؟ سارعي بالحجز اليوم وكافئي نفسك بإجازة مفعمة بالفخامة.

العرض: يوم المرأة الإماراتية

المكان: عجمان سراي، أحد منتجعات لكشري كولكشن، عجمان

التاريخ: 28 أغسطس 2021

العروض والسعر:

تبدأ أسعار الغرف من 660 درهمًا إماراتيًا لشخصين شاملة الإفطار والعشاء والضرائب

خصم 20% على جميع المطاعم والمقاهي

استخدام غير محدود للشاطئ وبركة السباحة مقابل 50 درهمًا فقط

عرض جلسة مجانية مع كل جلسة يتم حجزها في سبا GOCO (تشمل جميع جلسات التدليك باستثناء الحمام)



*تخضع لتوفر الغرف في وقت الحجز، وتنطبق الشروط والأحكام

* تضاف الرسوم في حال وجود شخص إضافي أو طفل

الأحكام والشروط:

لا يمكن دمج هذا العرض مع أية عروض ترويجية أخرى

تستثنى الشيشة والتبغ ومحتويات ثلاجة الغرفة ووجبات خدمة الغرف من العرض

تنطبق خصومات المطاعم والمقاهي على سيدة واحدة و 3 ضيوف فقط

يسمح باستخدام الشاطئ والبركة للسيدات حصريًا

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