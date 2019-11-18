احتقان الخصية: الأعراض، المضاعفات، التشخيص، العلاج

يُعرّف احتقان أو التهاب الخصية على أنّه حدوث التهاب في إحدى الخصيتين أو كلتيهما، ممّا يتسبّب بالشعور بالألم، واحتمالية تأثر خصوبة الرجل في بعض الحالات، ويحدث الالتهاب نتيجة عدوى بكتيريّة أو فيروسيّة، أمّا العدوى البكتيرية فقد تحدث نتيجة التعرّض لأحد أنواع العدوى المنقولة جنسيّاً، مثل السيلان والكلاميديا وغالباً ما يُعزى احتقان الخصية البكتيري إلى الإصابة بالتهاب البربخ وهو الأنبوب المسؤول عن نقل وتخزين الحيوانات المنويّة ويقع خلف الخصيتين، أمّا بالنسبة لالتهاب الخصية الناتج عن عدوى فيروسيّة فيكون نتيجة الإصابة بعدوى فيروس النكاف ويمكن علاج التهاب الخصية باستخدام الأدوية في حال وجود عدوى بكتيريّة، والعمل على تخفيف الأعراض في حال وجود عدوى فيروسيّة.

أعراض احتقان الخصية

يُعدّ الشعور بالأم في الخصيتين والمغبن العَرَض الرئيسيّ لالتهاب الخصية، كما توجد بعض الأعراض الأخرى التي قد تصاحب التهاب الخصية، نذكر منها ما يلي:

- انتفاخ الغدد الليمفاويّة في منقطة المغبن.

- الشعور بالألم عند لمس كيس الصفن.

- الإصابة بالحمّى.

- الشعور بالألم عند التبول.

- انتفاخ كيس الصفن.

- خروج دم مع السائل المنويّ.

- الشعور بالألم عند القذف.

- خروج إفرازات غير طبيعيّة.

- تضخّم البروستات.

مراجعة الطبيب

تجدر مراجعة الطبيب على الفور في حال الشعور بألم أو انتفاخ في كيس الصفن، خصوصاً في حال ظهور الألم بشكل مفاجئ، لما قد يكون له من أثر خطير في بعض الحالات، ويوجد العديد من الحالات التي قد تتسبّب بالشعور بألم في الخصية بشكل مشابه للألم المصاحب لالتهاب الخصية، وبعض الحالات منها تستدعي التدخل الطبيّ السريع مثل حالة انفتال الخصية ويمكن من خلال إجراء بعض الفحوصات التشخيصيّة تحديد سبب الألم.

مضاعفات احتقان الخصية

يوجد عدد من المضاعفات الصحيّة التي قد تصاحب الإصابة بالتهاب الخصية، ومنها ما يلي:

- الخرّاج الصفنيّ: يحدث الخرّاج الصفنيّ نتيجة امتلاء الأنسجة المصابة بالقيح.

- ضمور الخصية: قد تؤدي الإصابة بالتهاب الخصية في بعض الحالات إلى انكماشها وضمورها.

- التهاب البربخ بشكل متكرر: قد تؤدي الإصابة بالتهاب الخصية إلى الإصابة بنوبات متكررة من التهاب البربخ.

- العُقم: يمكن أن تؤدي الإصابة بالتهاب الخصية في بعض الحالات إلى انخفاض نسبة انتاج هرمون التستوستيرون وهو ما يُعرف بقصور الغدد التناسليّة أو الإصابة بالعُقم في بعض الحالات، وتجدر الإشارة إلى أنّ الإصابة بقصور الغدد التناسليّة أو العقم يكون أقل شيوعاً في حال حدوث الالتهاب في إحدى الخصيتين فقط.

تشخيص احتقان الخصية

- التصوير بالموجات فوق الصوتيّة: يتمّ القيام بهذ الاختبار للتميّيز بين الإصابة بالتهاب الخصية و انفتال الخصية، حيثُ يدلّ انخفاض تدفّق الدم إلى الخصية على الإصابة بانفتال الخصية، بينما تدل زيادة تدفّق الدم إلى الخصية على الإصابة بالتهاب الخصية.

- تحليل البول: يتمّ أخذ عيّنة من البول وتحليلها مخبريّاً للكشف عن وجود اختلاف في مظهر أو تركيز البول، والكشف عن وجود بكتيريا في البول.

- اختبار الأمراض المنقولة جنسيّاً: يتمّ القيام بهذا الاختبار من خلال استخدام ماسحة ضيّقة لأخذ عيّنة من الإفرازات داخل القضيب، ليتمّ بعدها تحيليها مخبريّا بهدف الكشف عن الإصابة بمرض السيلان، أو الكلاميديا، كما تُؤخذ عيّنة من دم المريض للكشف عن الإصابة بمرض الزهري أو الإصابة بفيروس العوز المناعيّ البشريّ.

- المسح النوويّ للخصيتين: يتمّ في هذه الاختبار حقن الدم بمادة مشعّة قابلة للتعقّب، ويتمّ من خلالها تتبّع تدفق الدم إلى الخصيتين للتميّيز بين الإصابة بالتهاب الخصية و انفتال الخصية.

علاج احتقان الخصية

1- علاج التهاب الخصية الفيروسيّ: يتركّز علاج التهاب الخصية الفيروسيّ على العمل على تخفيف الأعراض المصاحبة للالتهاب، ويبدأ معظم الأشخاص بالشعور بالتحسّن خلال مدّة تتراوح بين 3-10 أيام، ولكن قد يستمرّ ألم كيس الصفن لعدّة أسابيع، ومن النصائح التي يمكن اتّباعها للتخفيف من أعراض التهاب الخصية الفيروسيّ ما يلي:

- وضع الكمّادات الباردة.

- الراحة في السرير، ومحالة رفع مستوى كيس الصفن.

- استخدام مضادات الالتهاب اللاستيرويدية مثل دواء الآيبوبروفين ودواء النابروكسين.

2- علاج التهاب الخصية البكتيريّ: يجب استخدام المضادات الحيويّة في علاج التهاب الخصية الناتج عن عدوى بكتيريّة، وتجدر الإشارة إلى ضرورة الالتزام بالجرعة المحددة من قِبَل الطبيب وتناول كامل كميّة الدواء الموصوفة حتى في حال الشعور بالتحسّن وزوال أعراض الالتهاب، وذلك لضمان القضاء على البكتيريا بشكل كامل، وفي حال كان سبب التهاب الخصية الإصابة بأحد الأمراض المنقولة جنسيّا يجب خضوع الزوجة أيضاً للعلاج، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ ألم كيس الصفن قد يحتاج إلى عدّة أسابيع للزوال بشكل نهائيّ، ويمكن من خلال استخدام الأدوية المسكّنة للألم، وكمّادات الثلج، وتدعيم كيس الصفن باستخدام الحزام الرياضيّ المساعدة على تخفيف الأعراض والألم المصاحب للالتهاب.

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