احتياطات للحماية من تغيرات فيروس كورونا.. وبشرى سارة للحوامل!

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد- 19 بحياتنا.

يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

احتياطات ضد المتغيرات الجديدة

بينما يقترح الباحثون أن سلالات كورونا الجديدة قد لا تكون خطيرة للغاية، فمن المهم الحفاظ على سلامتك الشخصية، فيما يلي قائمة بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لتقليل المخاطر.

- يجب اتباع جميع الاحتياطات بدقة وعدم مغادرة منزلك بدون قفازات وأقنعة وجه.

- استبدل القفازات والأقنعة المستخدمة في الخارج بانتظام.

- استخدم أقنعة مصنوعة من النوع المناسب من القماش بطبقات وتتناسب تمامًا مثل القناع الجراحي الضيق، بدلاً من ذلك، ارتد قناعين، تأكد من أنه يغلق بشكل صحيح فوق الأنف وحول الذقن.

- تعقيم اليدين أمر لا بد منه، اغسل يديك بشكل متكرر واستخدم معقمات اليدين.

- لا تعطس أو تسعل في العراء أبدًا، استخدم المناديل.

- عند المعاناة من أعراض مثل السعال أو الحمى أو ضيق التنفس أو فقدان حاسة التذوق أو الشم، توقف عن الذهاب إلى العمل ومقابلة الأشخاص واحصل على المشورة الطبية، وأبلغ من كنت على اتصال به، ونبهه لاتخاذ خطوات مثل العزل والمساعدة الطبية.

- لا تنغمس في التسوق على مهل لشراء الضروريات، كل دقيقة تقضيها في التسوق تزيد من مخاطرك.

- إذا كان ذلك ممكنًا، اعمل من المنزل وفي حالة تعذر تجنب ذلك، التزم بالتباعد الاجتماعي في العمل، واعقد اجتماعات افتراضية.

- أظهرت الدراسات أن غسول الفم يمكن أن يساعد في قتل فيروس كورونا الجديد في الفم ويمنعه من دخول رئتيك وبقية الجسم، تأكد من نظافة الفم الجيدة والسليمة لتكون آمنا.

السكتات الدماغية نادرة الحدوث

تعتبر السكتات الدماغية إحدى المضاعفات الناجمة عن الإصابة بـ"كوفيد – 19".

لكن السكتة الدماغية متوسطة الخطورة تصيب 2% فقط من المرضى المصابين بشكل خطير من "كوفيد -19"، ما يعني أن تلك المضاعفات تعتبر نادرة، مقارنة بمضاعفات أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

بريطانيا تدعو الحوامل للتلقيح ضد كورونا

قال علماء إن النساء الحوامل سيحصلن على لقاح ضد فيروس كورونا، في خطوة رحب بها الخبراء والناشطون.

وتراجعا عن موقفها السابق، قالت اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين (JCVI) إن الحوامل يجب أن يتلقين حقنة التطعيم في نفس الوقت مع بقية السكان، بعد أن أظهرت بيانات من الولايات المتحدة أن حوالي 90000 امرأة حامل تم تطعيمهن، دون أن تكون هناك آثار جانبية، وأضافت أنه سيكون من الأفضل للنساء الحوامل التطعيم بلقاحات "فايزر" أو "مودرنا"، مع توصيات بتجنب لقاح "أسترازينيكا" بسبب مخاوف من تجلط الدم، وفقا لروسيا اليوم.

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