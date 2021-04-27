طبيب البوابة:3 مكونات عشبية لتعزيز المناعة ومكافحة فيروس كورونا

نظرًا لأن العديد من الدول لا زالت تترنح تحت الموجة الثانية من COVID- 19 وسط ارتفاع هائل في عدد الحالات الإيجابية ، فمن الأهمية بمكان أن تظل آمنًا للسيطرة على المنحنى. ابق في المنزل، وحافظ على النظافة الأساسية وتناول الأطعمة المغذية لتقليل خطر الإصابة بالعدوى...

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إلى جانب ذلك ، حاول تضمين الأعشاب والتوابل في نظامك الغذائي لإعطاء دفعة صغيرة لصحتك المناعية ومنع نظامك الداخلي من مسببات الأمراض الغريبة.

أعشاب وتوابل الأيورفيدا لتقوية المناعة

الهند هي أرض الأعشاب والتوابل التي استخدمت في تحضير أدوية الأيورفيدا منذ تقدم العمر بسبب فوائدها الصحية القوية. فهي آمنة للاستهلاك ويمكن أن توفر الراحة من العديد من المشكلات الصحية. إن أخذهم خلال هذا الوقت هو أفضل شيء يمكنك القيام به للبقاء في أمان. في هذه المقالة ، سنخبرك عن معجون عشبي مصنوع من 3 مكونات فقط ، ولكن يمكن أن يساعدك بعدة طرق.

العجينة العشبية

المكونات:

10 أوراق كاري

10 أوراق ريحان

1 ملعقة كبيرة عسل

طريقة صنعه:

تطحن أوراق الكاري والريحان معًا باستخدام الهاون والمدقة لعمل عجينة ناعمة. بمجرد أن يتم ذلك ، ضعها في كوب وأضف إليه ملعقة كبيرة من العسل. استهلك 1 ملعقة كبيرة من هذا المعجون كل يوم في الصباح على معدة فارغة. يمكنك أيضًا إضافة بوصة من جذر الكركم المبشور إليها.

فوائد وجود هذا المعجون

المكونات الثلاثة المستخدمة في صنع هذا المعجون مليئة بالفيتامينات والمعادن الصحية. الجمع بينهما يزيد من فوائد الخلطة العشبية.

أوراق الكاري

تمتلئ الأوراق الخضراء بالعناصر الغذائية مثل الفوسفور والمغنيسيوم والنحاس وفيتامين A و B و C و B2. كما أنها تحتوي على قلويدات كاربازول، المعروفة بخصائصها المضادة لمرض السكر ، ومضادات السرطان ، والبكتيريا ، ومضادة للألم ومضادة للأكسدة. يمكن أن يحمي جسمك من مسببات الأمراض الغريبة ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب ومشاكل الجلد. أوراق الكاري مفيدة أيضًا للجهاز الهضمي وتساعد في حركة الأمعاء السهلة.

أوراق تولسي

تعمل أوراق تولسي كمعزز طبيعي للمناعة وتساعد على منع العدوى. يمكن لخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات محاربة مسببات الأمراض الغريبة ومنع عدوى الجهاز التنفسي. يزيد مستخلص أوراق الأعشاب من عدد الخلايا التائية المساعدة ونشاط الخلايا القاتلة الطبيعية ، والتي يمكن أن تدعم صحتك الداخلية.

العسل

العسل علاج قديم للسعال والبرد. تشير الدراسات إلى أن هذا السائل الأصفر الغني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا والميكروبات ، يمكن أن يهدئ التهاب الحلق ، ويخفف التهيج ويساعد على تفتيت المخاط. وفقًا لآخر دراسة ، يعد العسل بديلاً فعالاً للمضادات الحيوية والأدوية الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي الخفيفة.

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