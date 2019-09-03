احذري.. الحمية النباتية قد تخفض مستوى ذكاء الأم وطفلها 

أصبحت الحمية النباتية شائعة بشكل متزايد في عصرنا، بحيث يراها البعض صحية أكثر وأقل خطرًا على البيئة، والآن حذر خبير غذائي بارز من أن الحمية النباتية العصرية يمكن أن تعرض معدل ذكاء الجيل القادم للخطر.

كشفت الدكتورة "إيما ديربيشاير" إن الصيحة المتزايدة والتي تتمثل في الحمية النباتية، تحرم الجسم من "الكولين"، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توجد مادة الكولين في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وهو مهم للغاية خلال فترة الحمل، حيث يسهم في النمو الصحي لعقل الطفل.

وحذرت الدكتورة من النتائج غير المقصودة للابتعاد عن الوجبات الغذائية التي تعتمد على اللحوم ومنتجات الألبان، مشيرة إلى أهمية الكولين في الحفاظ على صحة دماغ الأم وتطور دماغ الجنين.

وشرحت: "أصبح هذا الأمر بالغ الأهمية خاصة مع ظهور الكثير من الصيحات الغذائية النباتية، والتي تحرم الجسم من هذا العنصر الاساسي".

وأضافت: "الحمية النباتية مفيدة للبيئة، ولكنها قد تؤدي إلى حرمان الجنين من الكولين وانخفاض مستوى ذكائه نتيجة لذلك".

هذا ويذكر أن الكبد ينتج الكولين أيضًا، ولكن الكميات لا تكفي لتلبية متطلبات جسم الإنسان وبالتالي يجب الحصول عليها من مصادر غذائية أو مكملات غذائية أخرى.

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