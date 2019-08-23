4 نصائح لتعزيز رابط الأمومة بينك وبين طفلك

إذا كان هذا أول مولود لكِ ولا تملكين القدرة الكافية لتعزيز رابط الأمومة مع رضيعك، فيمكنك ببعض الخطوات تعزيز هذا الرابط بحسب ما نقل موقع "24" عن صحيفة "تايمز أوف إنديا".

1-الملامسة اللصيقة:

أمسكي طفلك بين ذراعيك قدر الإمكان واحتضنيه، لأن الملامسة اللصيقة تساعد في تنظيم نبضات قلب طفلك وتنفسه، إضافة إلى أنها تساعدك على الحصول على الهدوء والسكينة.

2-هزي طفلك برفق:

حاولي أن تهزي طفلك برفق وهو في حضنك حتى ينام واستمري بذلك لفترة من الزمن قبل أن تنقليه إلى سريره، فذلك يساعد على شعوره بالأمان ويجعل نومه أكثر عمقاً.

3-تحدثي إلى طفلك:

حتى في الأشهر الأولى من عمره، حاولي أن تخاطبي طفلك باستمرار، فذلك سيساعدك على التعبير عن حبك له والتخلص من شعورك بالوحدة أثناء غياب زوجك في العمل.

4-حاولي فهم سبب بكائه:

إن تمكنت من فهم السبب الذي يكمن وراء بكاء طفلك، سيصبح من السهل معالجة ما يشكو منه، وتلبية متطلباته سواء أكان جائعاً، أو يشعر بالألم أو يحتاج إلى تغيير ملابسه المتسخة.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

لطالبات المدارس: 8 نصائح للاستعداد للدورة الشهرية أثناء الدوام الدراسي

مشاهدة التلفزيون لأكثر من ساعتين تؤثر على سلوك طفلك