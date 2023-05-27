البوابة - هل تشعر بعدم التقدير في العمل؟ وجود مدير سام قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لشعورك بهذا . إذا كان المدير ينتقدك بشكل مفرط وسلبي ، فإن ذلك يؤثر على بيئة العمل بأكملها. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى صراعات داخلية بين أعضاء الفريق ويعطل أيضًا تدفق الإنتاجية الإجمالي للشركة.

إذا كنت تشعر مؤخرًا أن رئيسك في العمل ليس هو بالضبط ما يتظاهر به ، فإليك بعض العلامات لتحديد ما إذا كان رئيسك شديد السمية.

احذري المدير السام في مكان العمل؟

كيف تعرفي أن المدير يحمل صفات سلبية؟

1. ضعف التواصل

غالبًا ما يفشل المدير السام في التواصل بشكل فعال ، مما يجعل الموظفين يشعرون بالارتباك أو عدم المعرفة أو التجاهل. قد يتجنبون تقديم تعليمات واضحة ويفشلون في الاستماع إلى مخاوف الموظفين. حتى أنهم قد يقدمون ملاحظات بطريقة مهينة أو تهكمية. الامر الذي يمكن أن يخلق جوًا مرهقًا للموظف.



2. الإدارة الدقيقة (Micromanagement)

يميل الرؤساء السامون إلى الإدارة الدقيقة لموظفيهم بشكل مفرط. يفتقرون إلى الثقة في قدرات فريقهم ويتدخلون باستمرار في مهامهم اليومية التي تخنق الإبداع والنمو. يمكن أن يؤدي هذا إلى تثبيط الدافع ، وانخفاض الرضا الوظيفي ، والشعور العام بالتقليل من القيمة.



3. قلة الاعتراف والدعم

غالبًا ما يفشل هذا النوع من المدراء في الاعتراف بمساهمات موظفيهم وتقديرها. قد يأخذون الفضل في نجاحات موظفيهم ، ويقدمون الحد الأدنى من الدعم أو يقوضوا إنجازاتهم. هذا النقص في الاعتراف والدعم يمكن أن يخلق بيئة عمل سامة ومحبطة للمعنويات.



4. التنمر في مكان العمل

قد ينخرط المدراء السامون في التنمر أو مضايقة موظفيهم. قد يقللون من شأن الأفراد أو يهينونهم أو يسخرون منه ، مما يؤدي إلى خلق جو من الخوف والترهيب. مثل هذا السلوك يؤدي إلى تآكل معنويات الموظفين والإنتاجية والرفاهية العقلية.



5. المحاباة

قد تلاحظ أن مديرك يعامل بعض الموظفين بشكل أفضل من غيرهم. قد يقومون بتعيين امتيازات أو فرص خاصة بناءً على التفضيلات الشخصية بدلاً من الجدارة. يمكن أن يتسبب هذا في شعور الموظفين الآخرين بأنهم لا يعاملون على قدم المساواة وقد يزيد الاستياء من مديرهم.

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