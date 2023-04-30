البوابة - هل ترغب في أن تكون شخصاً محبوباً وجذاباً يحبه الناس ويستمتعون بالحديث معه؟ يسلط كتاب "كيف تجعل الناس يحبونك في 90 ثانية أو أقل" ، من تأليف المتحدث والمؤلف نيكولاس بوثمان ، الضوء على كيفية أن تصبح جذابًا ومتفاعلًا مع أي شخص قابلته للتو. فيما يلي خمس من نصائحه.

5 طرق لتصبح شخصاً محبوباً في أقل من دقيقتين

1. افتح كلاً من جسدك وسلوكك

كما نعلم ، فإن لغة الجسد تتحدث أكثر من الكلام أحياناً ويمكن أن تؤثر على التفاعلات الشخصية مع الغرباء. لغة الجسد المفتوحة تكشف القلب ، لذا فإن اتباع نهج إيجابي والقيادة بقلبك أمر بالغ الأهمية. لا تغطي قلبك بيديك أو ذراعيك ؛ ووجه وجهك مباشرة إلى الشخص الذي تتحدث إليه.

وبقدر ما يكون لديك موقف منفتح وإيجابي ، يقول بوثمان ، "عندما تقابل شخصًا ما لأول مرة ، يمكنك أن تكون فضوليًا ، ومتحمسًا ، ومتسائلًا ، ومفيدًا ، ومتفاعلًا ، و / أو دافئًا."

2. كن الشخص الذي يبدأ الاتصال بالعين

قد يكون من الصعب أن تنظر في أعين الناس ، ولكن ما يكفي (ليس بالدرجة التي تجعل الشخص الآخر يشعر بعدم الارتياح) هو مهارة قيمة يجب أن تمتلكها. أخبر بوثمان هيوستن كرونيكل أنه دائمًا ما ينظر إلى عيون الناس ويلاحظ لون عيونهم.

3. لا تنسى أن تبتسم

يقترح بوثمان أن تكون أول من يبتسم ، مما يرسل رسالة مفادها أنك صادق. وفقًا لمسح أجرته Kelton Global نيابة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأسنان التجميلي ، يعتقد 48 بالمائة من البالغين أن الابتسامة هي أكثر ميزة لا تنسى عندما يلتقون بشخص ما لأول مرة. الابتسامة تعطي للناس انطباعًا بأنك جدير بالثقة.

4. ابدأ الأمور بكلمة "مرحبا" بسيطة

يشعر الكثير من الناس بالخجل والإرباك ، وهذا يبعث على الارتياح عندما يكسر أحدهم الجليد بتحية ودية مثل "مرحبًا". بعد ذلك ، صافحهم (ما لم تكن تجري اختبارًا لشيء ما ، فلا يجب أن تبدأ المصافحة مطلقًا) وحاول نطق اسمهم. تعد الأسماء جزءًا كبيرًا من هويتنا وتشعر بالارتياح عندما يستخدمها الناس.

5. اتكئ

لست مضطرًا للإمالة للأمام كثيرًا حتى تفقد توازنك وتسقط ، ولكن يمكنك أن تنحني بما يكفي للتعبير عن الاهتمام بما يقوله الشخص الآخر وما يدور حوله. ليس لديك وقت طويل لتترك انطباعًا أوليًا رائعًا ، ولكن يمكنك أن تكون منفتحًا ، وتتواصل بالعين ، وتبتسم ، وتتكئ ، وتقول مرحبًا في أقل من دقيقة.

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