احذري تغيرات حجم الثدي أثناء الحمل

تغيرات حجم الثدي أثناء الحمل من أولى علامات الحمل وذلك يبدأ بانتفاخ الثدي بدءًا من الثلث الأول من الحمل، إذ يزداد حجم الدم في الجسم لتلبية احتياجات نمو الجنين، قد يتسبب ذلك في أن تصبح الأوردة على ثدييك أكبر وأكثر زرقة ووضوحًا، ويستمر نمو ثدييك أيضًا، وسوف يطرأ عليهما عديد من التغيرات مع تقدم الحمل.

الحمل قد يغيّر شكل الصدر للأبد - وعادة لا يكون هذا التغير نحو الأحسن. أكثر النساء يلاحظن بأنّ صدورهن أصبحت أصغر قليلا وأقل تماسكا من السابق. ولكن القلق حول هذا الأمر لا يحلّ المشكلة كثيرا، وقد تشعرين بالارتياح إذا علمت بأنّ هذا التغيير في شكل الصدر لا يعود سببه للرضاعة الطبيعية فقط. مع ذلك، يقال بأنه كلما طالت فترة الرضاعة، كلما تغير شكل الصدر أكثر. ولكن الفائدة التي تمنحها الأم للطفل خلال هذه الفترة لا تقدر بثمن.

أما هؤلاء اللاتي يملكن صدرا صغيرا منذ البداية، فقد يسعدكم الخبر التالي: "سيزداد حجم الثدي"، ويبدأ التغير في الحجم منذ الحمل وحتى الانتهاء من الرضاعة الطبيعية، ولعله سبب جيد لتستمري في الرضاعة قدر الإمكان. وغالبا ما تحدث الزيادة الأكبر خلال أول 3 أشهر بعد الولادة.

ولا تستطيع أي سيدة توقّع ما سيحدث من تغير للصدر أثناء الحمل. فبعض النساء تطوّر صدورا هائلة خلال الأسابيع القليلة الأولى، ثم تواصل اتساعها أكثر فأكثر على مر الشهور. بينما تحصل بعض النساء على صدر أكبر بشكل أولي، وبعد ذلك يلاحظ تغيير آخر إلى حدّ ما.

إذا كان لديك صدر صغير جدا، فلا داع لأن ترتدي حمالة للصدر أثناء الحمل، وبذلك تسمحين للصدر بالاتساع ليحمل أكبر كمية ممكنة من الحليب لكن يفضل ارتداء حمالة خصوصا إذا شعرت بأن الحجم بدأ يزداد، ولتفادي خطر علامات تمدد الجلد. وعلى العموم كلما كان حجم الثدي أكبر كلما زادت الحاجة لارتداء حمالة صدر متماسكة وقوية، حتى توفر الدعم الكامل، وإلا فسوف يتمدد جلد الثدي أكثر وأكثر ويسبب ترهل الثدي في النهاية.

أسباب صغر حجم الثدي في الحمل

من أسباب صغر حجم الثدي في الحمل حدوث خلل في توزيع دهون بأجزاء الجسم، ولا سيما الثدي، قد يكون ناتجًا عن بعض العوامل الوراثية، التي تسبب الإصابة ببعض الأمراض، التي تؤدي إلى صغر حجم الثدي، وأبرزها متلازمة تيرنر، اضطراب جيني مزمن، ينتج عن فقد كروموسوم X (كروموسوم الجنس) واحد كليًا أو جزئيًا.

هل كبر الثدي من علامات الحمل بولد؟

حجم الثدي يمكن أن تلاحظ المرأة الحامل حجم الثدي الخاص بها أثناء الحمل، حيث يعتبر دليل على حمل الولد هو أن يكون حجم الثدي صغير، فعند الحمل بولد يزيد هرمون التستوستيرون، فهذه أبرز علامات الحمل بولد .

ظهور كتل في الثدي أثناء الحمل

خلال الفترة الأخيرة من الحمل قد تلاحظين وجود افرازات من الحلمة وهي عبارة عن حليب اللبا.

بعض النساء قد تعانين من ظهور كتل في الثدي خلال فترة الحمل، هذه الكتل عادة ما تكون غير مضرة وقد تكون عبارة عن كيسات مليئة بالحليب، عزيزتي الحامل اخبري طبيبك في حال لاحظت هذه الكتل.

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