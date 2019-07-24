احذري من أصحاب هذه الأبراج فهم طاقة سلبية متحركة

لا يُعرف الشخص بما يقوله فقط، ولكن بتأثير هذا الكلام على من حوله فهناك إناس تشعرين أنهم طاقة إيجابية تجوب المكان وترفع من معنوياتك وتمدك بالحماس، وعلى النقيض إُناس آخرين كتلة من الطاقة السلبية تمشي على قدمين.

بحسب ما نشرته مجلة "جال بوست"، فإن هناك خمس أبراج يبعثون بالطاقة السلبية والإحباط أينما ذهبوا وهم:

1- برج العذراء:

ينتقد أصحاب هذا البرج الجميع، فهم يضعون أنفسهم في مرتبة ومكانة أعلى من البشر تسمح لهم بانتقادهم وإشعارهم بنقائصهم طوال الوقت، فعادًة الأشخاص القريبين من أصحاب برج العذراء يصابون باضطرابات نفسية شديدة، من الصعب العيش مع برج العذراء فترة طويلة بسبب رؤيته المظلمة للحياة وفقدانه للثقة في كل من حوله.

2- برج السرطان:

أصحاب هذا البرج هم الأكثر اكتئابًا وحزنًا على الإطلاق، فعالمهم ليس مظلمًا فقط بل يخلو تمامًا من الضوء فهم يعيشون بدون أمل ولا تفاؤل، فهم أكثر الأشخاص إصابة بمرض الاكتئاب وليس لديهم أي حلول لمشكلاتهم سوى الحزن العميق والسلبية فالعيش مع هؤلاء أمر في غاية الصعوبة فهم لا يرديون تغيير حياتهم للأفضل أو التقدم للأمام.

3- برج الجدي:

أصحاب هذا البرج لديهم أنانية ليس لها مثيل، ودائمًا يشعرون بالفخر بأنفسهم بدون أي سبب يستعدي ذلك ومستعدون للتضحية بمن هم بالقرب منهم فقط من أجل تحقيق أهدافهم الشخصية حتى ولو كان نتيجة ذلك هو التسبب بالضرر للمحيطين، فعلاقتهم جشعة وهم على أشد اقتناع أن قدرتهم الفكرية أعلى من الأخرين.

4- برج الجوزاء:

هم عديمو القلب والرحمة، فأسهل شيء لديهم هو الإساءة للأشخاص غير مباليين بتأثير ذلك على من حولهم، وتقريبًا من المستحيل إرضاء برج الجوزاء، فإذا أردت الحفاظ على صحتك العقلية فعليك الابتعاد عن الجوزاء.

5- برج العقرب:

أصحاب هذا البرج لديهم طاقة ومشاعر سلبية بشكل كبير، فتسيطر عليهم دائمًا مشاعر الغيرة والانتقام، فإذا أحبوا شخصًا ما غالبًا سيرسلوه للقبر بشكل عاجل، لذلك يتجنب معظم الناس التواصل مع العقرب.

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