أبرزها العقرب.. بالنسبة لأصحاب هؤلاء الأبراج الوحدة هي ملاذهم

كل انسان معرض للشعور بالوحدة بين الحين والآخر، سواء كان وحده أو وسط حشد من الناس، وربما يؤثر هذا الشعور على البعض أكثر من غيرهم، وبما أن علم الفلك والأبراج تؤثر على جميع جوانب الشخصية، جلبنا لك من مجلة "يورتانغو" أبراج يميل أصحابها للانخراط في شعور الوحدة:

برج العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)

يميل ابن برج العقرب للشعور بالوحدة لأنه يجد صعوبة في الثقة بالآخرين، الأمر الذي يبعدهم وينفرهم، وعلى الرغم من استمتاعه بشعور الوحدة والانعزال، إلا أنه يحتاج للاسترخاء قليلاً والسماح للأشخاص بالاقتراب منه.

برج الحوت (19 فبراير - 20 مارس)

يشعر برج الحوت أن الآخرين لا يفهمونه، مما يؤدي إلى شعوره بالوحدة، ويعزله عن كل من يحاول التقرب منه، وهو يميل لاستغلال وقته للاستمتاع بهواياته مثل الفن أو الموسيقى أو أي مشروع إبداعي يجذبه.

برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو)

يشعر السرطان بالوحدة عندما يعتقد أن من حوله لا يهتمون بما يجري في حياتهم، فهو ذلك الشخص الذي يقف بجانب كل أصدقائه ولا يجد أحد بجانبه عندما يحتاج للدعم، مما يدفعه للانسحاب من المجتمع والشعور بالوحدة.

برج الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر)

يشعر ابن الميزان بالوحدة حتى ولو كان محاطًا بعشرات الناس، لأنه يشعر أنه عليه التظاهر بالسعادة والابتسام حتى يتقبله الآخرين، ولكن الحقيقة أنه انسان يمر بأيام جيدة وأخرى سيئة وكل الناس يتفهمون هذا الأمر.

برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير)

يركز الجدي على عمله ويلغى خططه دون إخطار أحد، وينسى كل من حوله، وهذا الانشغال المستمر ينفر أصدقائه واقربائه ويتركه وحيدًا بعد انتهاء المشروع.

برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)

ينفر ابن العذراء من حوله دون قصد، فما يظنه نصيحة مفيدة قد يبدو كقسوة وتحكم، كما أنه لا يخجل من انتقاد الآخرين، ولكنه يحتاج للتركيز على مجاملة الآخرين والتحدث عن ايجابياتهم أكثر.

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