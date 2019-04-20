احذرِ هذه الأدوية فهي تشوّه جنينك

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، من تشوّهات خارجية وداخلية قد تحدث للجنين في حال تناول بعض الأدوية.

وقالت "الهيئة": "لا تحملي إذا كنت تتناولين أحد هذه الأدوية أو خلال شهر واحد من التوقف عن تناولها لأنها قد تسبّب تشوّهات خطيرة للجنين".

وأضافت: "الأدوية المقصودة هي: رواكيوتان، كوراكني، زيراكتان، كل الأدوية التي تندرج تحت الاسم العلمي ايزوتريتينوين المستخدم عن طريق الفم لعلاج الحالات الحادة من حب الشباب".

وأردفت "الهيئة": "مخاطر ايزوتريتينوين تتضمن أنه قد يسبّب تشوّهات خطيرة للجنين حتى لو توقفت عن تناول الدواء قبل شهر من الحمل".

وتابعت: "التشوّهات الخارجية المحتمل حدوثها تشمل وجود أذن واحدة، كبر حجم الرأس وتشوّهات العيون"، بينما تتضمن التشوّهات الداخلية المحتملة "القلب والجهاز العصبي".

واختتمت "الهيئة" بالقول: "إذا كنت تعتقدين أنك حامل أثناء العلاج يجب عليك إيقاف الدواء فوراً ومراجعة الطبيب، وفي حال الحمل خلال خمسة أسابيع بعد التوقف عن العلاج يجب إبلاغ طبيبك بذلك".

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