احمرار العين..الأسباب الأكثر شيوعًا وطرق العلاج

احمرار العين هي حالة يمكن أن تشير إلى وجود العديد من المشكلات الصحية المختلفة، وفي الواقع قد تكون بعض هذه المشكلات حميدة، في حين أن البعض الآخر قد يكون خطير ويتطلب رعاية طبية طارئة.

وقد يكون احمرار العين مدعاة للقلق. ومع ذلك، تحدث أخطر مشاكل العين عندما يكون لديك احمرار جنبًا إلى جنب مع الألم أو التغيرات في رؤيتك، ومن خلال هذه المقالة سنستكشف الأسباب المختلفة لاحمرار العين، وكيف يتم العلاج، ومتى يجب الاتصال بالطبيب.

أسباب احمرار العين الشائعة

الحساسية

يمكن أن تؤثر الحساسية على العينين، مما يؤدي إلى احمرارهما وتورمهما، وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تعاني منها حكة، إحساس بالحرق، ويمكن أن تصاحب أعراض حساسية العين أيضًا أعراض حساسية أخرى، مثل العطس والاحتقان في الأنف.

وتشمل بعض محفزات الحساسية الشائعة حبوب اللقاح، عث الغبار، العف، وبر الحيوانات الأليفة، مهيجات مثل دخان السجائر أو تلوث الهواء.

جفاف العيون

الدموع تصنعها الغدد الصغيرة فوق العينين، حيث أن الدموع تعمل للمساعدة في حماية وتشحيم العينين، وعندما يكون لديك عيون جافة فهذا يعني أن عيناك لا تنتج ما يكفي من الدموع.

وفي الواقع، جفاف العيون حالة شائعة جدًا، حيث تقدر الدراسات معدل الانتشار بين 5 إلى 50 بالمائة، ومن المرجح أن تحدث هذه الحالة لدى النساء والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والأفراد الذين يرتدون العدسات اللاصقة.

التهاب الجفن

التهاب الجفن هو عندما تلتهب جفونك، حيث يمكن أن تتسبب هذه الحالة في ظهور جفونك أو عينيك باللون الأحمر، وبعض الأعراض الإضافية لالتهاب الجفن تشمل الحكة، الإحساس بالحرق أو اللسع، والشعور بأن شيئًا ما في عينك.

ومن الممكن أيضًا أن يسبب التهاب الجفن أعراضًا أكثر خطورة، خاصة إذا لم يتم التعامل معه، ويمكن أن تشمل هذه أشياء مثل فقدان الرموش التي تنمو في المكان الخطأ أو عدم وضوح الرؤية.

التهاب العنبية

التهاب العنبية هو التهاب يحدث في الجزء الأوسط من عينك، يسمى العنبية، وهي منطقة موجودة بين بياض عينك وشبكية العين، ويمكن أن يؤدي الالتهاب الناتج عن التهاب العنبية إلى احمرار العين، وقد تكون الأعراض الإضافية تشمل عدم وضوح الرؤية، ألم في العين، وحساسية الضوء

قرحة القرنية

قرحة القرنية هي قرحة، أو قروح، تؤثر على الجزء الخارجي من عينك، والذي يسمى القرنية، وتسمى هذه الحالة أيضًا التهاب القرنية، بالإضافة إلى العين الحمراء، هناك أعراض أخرى لقرحة القرنية مثل ألم شديد في العين، الشعور بأن شيئًا ما في عينك، عدم وضوح الرؤية، حساسية الضوء، وتورم الجفن.

التعرض لإصابة

قد يؤدي التعرض لإصابة في العينين إلى أن تصبح حمراء، وغالبًا بسبب التهيج أو النزيف، والأعراض الأخرى التي قد تحدث مع إصابة العين هي ألم في العين، تورم العين أو المنطقة المحيطة بها، مشكلة في تحريك عينك، وانخفاض الرؤية.

متى يجب أن تتصل بالطبيب ؟

معظم أسباب احمرار العين لا تتطلب رعاية طبية طارئة، ولكن إذا كنت تعاني من احمرار العين، حدد موعدًا لرؤية الطبيب في حال:

تستمر أعراضك لفترة أطول من الأسبوع

تواجه تغييرات في رؤيتك

تعاني من ألم في عينك

تصبح حساسًا للضوء

لديك إفرازات من إحدى عينيك أو كليهما

تتناول أدوية مميعة للدم

وعلى الرغم من أن معظم أسباب احمرار العين ليست شديدة، إلّا أنه يجب عليك البحث عن رعاية طبية طارئة إذا كانت:

عينك حمراء بعد الصدمة أو الإصابة

لديك صداع ولديك رؤية ضبابية

تبدأ في رؤية الحلقات البيضاء، أو الهالات، حول الأضواء

تعاني من الغثيان والقيء

كيف يمكنك منع احمرار العين ؟

يمكن الوقاية من معظم حالات احمرار العين باستخدام النظافة المناسبة وتجنب المهيجات التي يمكن أن تسبب احمرار العين، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع هذه النصائح لمنع احمرار العين وهي:

اغسل يديك بشكل متكرر، خاصة إذا كنت تتعرض لشخص مصاب بعدوى في العين

إزالة كل المكياج من عينيك كل يوم

لا ترتدي العدسات اللاصقة لفترة أطول مما هو موصى به أو أثناء السباحة

لا ترتدي العدسات اللاصقة بشكل مستمر

نظف العدسات اللاصقة بانتظام

تجنب الأنشطة التي يمكن أن تسبب تدفق العين

تجنب ملامسة المواد التي يمكن أن تسبب تهيج عينيك

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