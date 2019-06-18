أصحاب هذه الأبراج مديرون بالفطرة

لدى كل برج سماته الخاصة والتي تجعل كل شخص منا متفردًا عن غيره، حيث أن هناك بعض الأبراج يتميز أصحابها بالطيبة عن غيرهم، بينما تتسم أبراج أخرى بالصرامة والحزم وغيرها من الصفات.

ومن خلال مجلة "ايه بوست"، نقدم لكم فيما يلي، الأبراج التي يعد أصحابها بارعين في الإدارة:

الجدي

في حين أن الجدي قد يستغرق بعض الوقت للانفتاح على الآخرين، إلا أنه يعد من أبرز الأبراج التي يبرع أصحابها في منصب المدير، خاصة أنه يتميز بصلابته وعناده، وعندما يكون الجدي مديرك، لا تتوقع أن تفلت دون إنجاز مهامك.

العذراء

تدقيق برج العذراء في مختلف التفاصيل واهتمامه بإنجاز المهام بمثالية، يجعله مديرًا رائعًا، ذلك بالإضافة إلى تميزه بحسه الإبداعي، وقدرته على تعزيز قدرات موظفيه وتطويرهم.

الجوزاء

في حين أن القيادية ليست سمة بارزة للجوزاء، إلا أنه يتميز أكثر باجتماعيته، مما يجعله مديرًا يسهل التعامل معه، ويُشعرك أنه صديقك وليس رئيسك في العمل.

العقرب

عندما يتعلق الأمر بالإدارة، يتميز برج العقرب بنظرته الثاقبة وقدرته على رصد مزاياك الخفية التي لا يراها الآخرون، ويجعلك تبرز أفضل ما فيك، ولن يكل أو يمل من تشجيعك ودفعك للأمام.

السرطان

في حين أن السرطان حساس للغاية وهذا أمر قد يكون سلبيًا في بعض الأحيان، إلا أن ذلك يجعله مديرًا يتمتع بإنسانية كبيرة، حيث سيلتمس لك العذر عندما تمر بمشكلة شخصية أو أزمة ما.

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