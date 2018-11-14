مجموعة نصائح لاخيار ملابس العمل للنساء والرجال

ملابس العمل تعكس جمالَ المظهر الخارجيّ

الملابس تعكس جمالَ المظهر الخارجيّ وتعبر في الوقت نفسه عن الأذواق وتؤثّر بشكلٍ كبير على الثقة بالنفس، وتأخذ هذه القضيّة حيّزاً كبيراً من اهتمام النساء أكثر من الرجال، ونظراً لأهميّة هذا الموضوع نقدم لكم أهم النصائح لاختيار ملابس العمل للنسائ والرجال:

اخيار ملابس العمل للنساء:

- يفضل ارتداء بنطال أو تنورةٍ بلونٍ محايد، على أن يصل طول التنورة إلى الركبة على الأقل، وأن لا تكون التنورة أو البنطال فضفاضاً أو ذيقاً.

- ارتداء بلوزة بسيطة مع تجنب الألوان المبهرجة، والقصات المبالغ بها مثل: القميص بلا أكمام، أو البلوزة بحمالات، أو بدون، والمفتوحة من الصدر.

- يفضل ارتداء الأحذية المسطحة والمريحة أو ذات الكعب المنخفض، بحيث لا يتجاوز خمسة سنتيمترات، مع مراعاة قدرة المشي فيها بسهولة.

- يجب مراعاة أن ألوان الأحذية لا تكون زاهية، ولا تتضمن البريق أو المطبوعات، وارتداء جوارب عادية، وعدم ارتداء جوارب الدانتيل، وغيرها من الأنماط الجريئة.

أما اختيار ملابس العمل للرجال:

- ارتداء بدلة مكونة من قطعتين سترة، وبنطال، على أن لا تكون الألوان متناقضةً، ويُنصح بالأزرق الداكن، والرمادي، والبني، والأسود.

- يجب ارتداء قميصٍ أبيض، أو بلونٍ فاتح، مع ربطة عنقٍ مناسبة.

- ارتداء حذاء بلونٍ بني أو أسود، وجوارب بنفس لون الحزام، والحذاء، وتجنب ارتداء الجوارب الرياضية البيضاء.

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