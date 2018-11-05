أدعية مستجابة لقضاء الحاجة بسرعة

إنّ الدّعاء هو لبّ العبادة وأساسها، وإليه يلجأ المسلم في وقت الشّدة، ويذكره أيضاً في وقت الرّخاء، ومن الدّعاء ما ثبت بالدّليل الشّرعي أنّه مُستجاب ،إليك أدعية الحاجة ليقضي الله حاجتك، ويفرج همك، ويجعل لك من لدنه نصيرًا:

الدعاء الأول:

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا اله إلا الله العلى العظيم، لا اله إلا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم، ‏اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وشهادة عند الموت وتوبة قبل الموت وسعة في الرزق وصحة في الجسد وبركة في العمر ونصيبا من الجنة وأمانا من العذاب وعفوا عند الحساب ومغفرة بعد الموت، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارزقني حسن الخاتمة، اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا أرحم الراحمين، اللهم ثبتني عند سؤال الملكين اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا، اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا، اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا، اللهم قوّ إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين اللهم شتت شملهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم وأدخلهم فسيح جناتك، وصلّ اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

الدعاء الثاني:

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي و هي (...).

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