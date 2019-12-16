ارتشاح الركبة: الأسباب، الأعراض، طرق العلاج!

ارتشاح الركبة أو ماء الركبة يُقصد به تجمع للسوائل حول المفصل وغالبًا ما يحدث نتيجة الإصابة بمشكلة صحية أخرى، ويمكن أن يعيق حركة المفصل وبالتالي يجد الشخص المصاب صعوبة في المشي.

وهو أكبر مفصل في الجسم يتكون من التقاء ثلاثة عظام عظمة القصبة والفخذ والصابونة (الردفة)، وتغطي الغضاريف الناعمة أسطح العظام المكونة للمفصل وذلك حتى يسهل الحركة، ويوجد بين عظمتي الفخذ والقصبة غضاريف هلالية تعمل كوسادة تساعد على امتصاص الصدمات أثناء المشي والجري، ويحافظ على ثبات الركبة.

ويوجد أربعة أربطة بين عظمتي الفخذ والقصبة وهي الرباط الصليبي الأمامي والخلفي والأربطة الجانبية الداخلية والخارجية، ويبطن جدار المفصل من الداخل غشاء سينوفي يعمل على إنتاج السائل الذي يساعد على ليونة حركة المفصل وتغذية خلايا الغضاريف.

أسباب ارتشاح الركبة

- العمود الفقري.

- التهاب المفاصل الروماتويدي.

- النقرس.

- التهاب الفقار اللاصق.

- التهاب المفاصل الصدفية.

- التهاب المفاصل المعدي.

أعراض ارتشاح الركبة

- ألم عميق في الركبة.

- الشعور بالحرارة عند اللمس على المفصل.

- عدم القدرة على تحريك أو نقل أعضاء الجسم المصاب بسهولة.

- الصلابة في أماكن الالتهاب.

علاج إرتشاح الركبة

يختلف علاج إرتشاح الركبة حسب درجته فهناك حالات بسيطة يمكن علاجها في المنزل ويكون مفعول العلاج سريع للغاية وهناك حالات آخرى تتطلب إستشارة الطبيب للتدخل فوراً ببعض الأدوية والعقاقير اللازمة، وبالنسبة للحالات البسيطة فيجب على المريض رفع الركبة إلى أعلى وذلك من أجل مساعدة الجسم على إمتصاص أكبر قدر من السائل، كما من الممكن عمل كمادات باردة والتي تساعد على تخفيف الآلام بنسبة كبيرة وإمتصاص الماء.

هذا بالإضافة غلى الضغط على مكان تجمع السوائل بإستخدام لفافات ضاغطة والذي يساهم في تسريع إمتصاص السائل من الركبة أما إذا كانت السوائل كبيرة فيجب على الفور القيام بمراجعة الطبيب الذي يقوم بسحب الماء من الركبة وذلك بإستخدام إبرة تقوم بسحب أكبر كمية ممكنة من الماء في منطقة الركبة ويرى الطبيب لون السائل الذي يحدد إذا كان هناك إلتهابات أم لا وحينها يتم إجراء فحوصات مخبرية لمعالجة الأمر بالشكل الصحيح، كما أحياناً يلجأ الطبيب إلى إستخدام أدوية الستريويد عن طريق الفم والتي يتم تناولها عن طريق الفم مما يساعد على التقليل من ألم المفاصل وتورمها حيث تعمل على الحد من إنتاج المواد الكيميائية التي تسبب الإلتهاب في هذه المنطقة.

كما يمكن إعطاء المريض عقاقير مضادة للإلتهابات تحتوي على مادة الستريويد وذلك في مكان الإلتهاب حيث تعمل على تسكين الألم سريعاً وراحة المريض، وفي النهاية يقوم الطبيب بتحديد العلاج المناسب للمريض وفقاً لدرجة الإلتهاب ومن المؤسف أن الإصابة بإرتساح الركبة ليس له أي إجراء من إجراءات الوقاية ولكن عند الإصابة بها فإستمرار العلاج يساعد على حل المشكلة تماماً.

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