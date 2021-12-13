ما هو فحص تعداد الدم الكامل CBC؟

فحص تعداد الدم الكامل CBC هو ليس تحلسل واحد وإنما مجموعة من التحاليل التي تخص الدم، وتم جمعهم بتسمية واحدة واخترعوا جهاز الـ CBC.

واختصار CBC هي Complete Blood Count ويعد فحص تعداد الدم الكامل من أكثر تحاليل الدم انتشاراً، لأن تحليل صورة الدم يساعد في قياس نسبة كافة أنواع الخلايا المختلفة المتواجدة في الدم، والتي تتمثل في خلايا الدم الحمراء، وخلايا الدم البيضاء، والصفائح الدموية.

مكونات فحص تعداد الدم الكامل CBC

تقوم خلايا الدم الحمراء بنقل عنصر الأكسجين وعنصر ثاني أكسيد الكربون إلى كافة أعضاء الجسم.

عدد خلايا الدم البيضاء: تقوم هذه الخلايا بمساعدة الجسم على مقاومة ومحاربة العدوى.

عدد الصفائح الدموية: تقوم هذه الخلايا بدور هام في عملية تجلط الدم وتساعد تلك الخلايا في إيقاف النزيف فور حدوثه.

مستوى الهيموجلوبين:ويتمثل هذا المستوى نسبة البروتين التي تساعد في نقل الأكسجين في الدم.

مستوى الهيماتوكريت: ويرمز له Hct، ويعبر هذا المستوى عن نسبة حجم كريات الدم الحمراء بالنسبة لكمية وحجم الدم. متوسط حجم الكريات أوما يطلق عليه الحجم الكروي الوسطي ويوضح هذا المتوسط إلى نسبة حجم خلايا الدم الحمراء.

هيموغلوبين الكرية الوسطي: ويرمز لها MCH، ويساعد هذا المتوسط في معرفة كمية الهيموغلوبين المتواجدة في خلايا الدم الحمراء.

التركيز الوسطي هيموغلوبين الكرية: ويعد اختصار هذا الاسم MCHC، ويوضح هذا تركيز نسبة الهيموغلوبين في كمية معينة من الدم.

قياس توزيع كريات الدم الحمراء: ويمز لهذا الاسم RDW، ويوضح مقدار اختلاف كريات الدم الحمراء في الحجم.

عدد الكريات الشبكية: ويوضح هذا عدد خلايا الدم الحمراء الجديدة المتواجدة في الدم. قياس توزيع الصفائح الدموية Platelet Distribution Width ويرمز له PDW، يبين مدى تفاوت الصفائح الدموية في حجمها.

التعداد التفريقي لكريات البيض في الدم: يوجد لخلايا الدم البيضاء خمسة أنواع، تتمثل في الآتي: (الخلايا المتعادلة Neutrophils، والخلايا الليمفاوية Lymphocytes، والوحيدات Monocytes، و اليوزينيات أو الحمضات Eosinophils، والقعدات أو الأساسات Basophils).

هل تحليل cbc يكشف السرطان؟

إن تحليل الدم cbc أي تعداد الدم الكامل يكشف في معظم الأحيان عن السرطانات المرتبطة بالدم وليس له علاقة مباشرة بتشخيص سرطان الثدي ولكن يمكن اللجوء إليه للتأكد من خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، الصفائح الدموية وأن نخاع العظم يعمل بشكل جيد.

طريقة عمل جهاز CBC فحص تعداد الدم الكامل

نسحب كمية دم من المريض

نفرغ كمية الدم التي تم سحبها بالتيوب البنفسجي لأنه يحافظ على مكونات الدم كاملاً.

نضع التيوب بالشيكر

نملىء معلومات المريض

نضع التيوب في Needls الجهاز

يقيس فحص تعداد الدم الكامل العديد من مكونات الدم وسماته، بما في ذلك:

خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين

خلايا الدم البيضاء التي تكافح العدوى

الهيموجلوبين، البروتين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء

حجم الكريات الحمراء المكدسة (الهيماتوكريت)، نسبة خلايا الدم الحمراء إلى المكون السائل أو البلازما في الدم

الصفائح التي تساعد في تجلط الدم

ما هي الأمراض التي يكشفها تحليل فحص تعداد الدم الكامل CBC؟

الأمراض التي يكشفها تحليل فحص تعداد الدم الكامل CBC، الأمراض البسيطة مثل ألم في البطن أو الصداع وصولاً للأمراض الخطيرة كأمراض السرطان وأمراض القلب.

ويكون هذا التحليل واحدا من الفحوصات الضرورية التي يطلبها الأطباء عند الشكوى من أي أعراض، لذلك يعرف بأنه إجراء روتيني.

ويمكن لتحليل CBC الكشف عن حالات فقر الدم، وهي الحالة التي تظهر في انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، وتشير كذلك إلى أمراض الجهاز المناعي، وسرطانات الدم، وكذلك يكشف وجود عدوى أو رد فعل على دواء معين.

لماذا يطلب الطبيب إجراء فحص تعداد الدم الكامل ‏CBC؟

فقر الدم هو أكثر انتشاراً، واحد من أخطر الأمراض، وهو نقص مادة الهيموجبيلن والتي تكسب الدم لون أحمر، وهي مادة توجد في كريات الدم الحمراء، وفائدتها حمل الأكسجين وتحميلة إلى جميع أجزاء الجسم.

ومن أسباب نقص فقر الدم بسبب نقص خلايا الدم الحمراء، أحد أبرز ‏الأسباب التي تدفع أي طبيب لطلب إجراء اختبار أو تحليل ‏CBC‏، ومن المعروف أن خلايا الدم الحمراء مسؤولة عن نقل الأكسجين ‏في الدم إلى جميع أعضاء الجسم، ونظرًا لأن الأكسجين مطلوب ‏لإنتاج الطاقة في جسمك، فمن المهم أن تتوفر خلايا دم حمراء ‏كافية لحمل ما يكفي من الأكسجين لإنتاج كمية كافية من الطاقة.‏

ويمكن أن يحدث فقر الدم، بسبب العديد من الأشياء، بما في ذلك ‏زيادة تدهور الخلايا، أو الفقد الخفي لخلايا الدم الحمراء، أو ‏انخفاض الإنتاج، أو فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة.

في بعض الأحيان تكون الأسباب قابلة للعكس، على سبيل المثال، ‏يمكن أن يرتبط فقر الدم أحيانا بنقص تناول فيتامينات وأطعمة ‏معينة.‏ لذلك، يمكن أن يكون اختبار ‏CBC، نقطة مضيئة لأي طبيب، ‏لمعرفة سبب نقص الطاقة والشعور بالوهن والضعف لديك، لأنه ‏يوضح إذا ما كنت مصابا بفقر الدم أم لا، وإذا كشفت تحاليل ‏CBC‏، أنك مصابا بفقر الدم، يمكن هذا أن ‏يساعد الطبيب على إجراء المزيد من الاختبارات لمعرفة سبب فقر ‏الدم أو الأنيميا، لمنحك العلاج المناسب لحالتك الصحية.‏

مرض السكر

مرض السكري هي مشكلة شائعة تؤثر على واحد من إحدى عشر شخصاً، ولكن ممكن أن يكون لا يعلم أنه مريض سكري، ،،تغير معدلات الدم وعدد خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية، قد ‏يكون إشارة إلى احتمالية الإصابة بـ مرض السكر، وهو ما يجعل الطبيب ‏يطلب إجراء اختبار ‏CBC‏.‏

السرطان هو مجموعة من أكثر من مئة من الأمراض، و في حالة وجود اختلالات كبرى في اختبارات ‏CBC‏ قد تكون إشارة إلى ‏احتمالية الإصابة بالسرطان، وهو ما يجعل الطبيب يجري ‏اختبارات وتحاليل أخرى لمعرفة سبب تلك الاختلالات في الدم ‏لديك.‏

أمراض القلب

يرصد خلالها الأطباء معدلات التخثر في الدم، والتي تؤدي ‏لتقليل عدد الصفائح الدموية، وتكون مؤشرا إلى احتمالية الإصابة ‏بالأزمات القلبية أو الجلطات الدموية، كما يرصد أيضا معدل خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء، التي ‏قد تكون مؤشرا للإصابة باضطرابات دموية مختلفة، والتي تكون ‏مؤشرا للإصابة بالأمراض القلبية المتنوعة.‏

سرعة الإصابة بالعدوى

يرصد الأطباء من خلال هذا التحليل عدد خلايا الدم البيضاء، التي ‏يمكن من خلالها أن يكون الجسم مؤهلا بصورة كبيرة للإصابة ‏بصورة أسرع بمختلف أنواع العدوى والأمراض.‏

لوحة للتمثيل الغذائي

يقدم تحليل ‏CBC‏ لوحة كاملة للتمثيل الغذائي، ويظهر للطبيب ‏مدى استفادتك من الطعام الذي تتناوله، والتي تساعد في أداء ‏وظائف الكلى والكبد بصورة مثالية، وكذلك معدل الإلكتروليتات، ‏بما في ذلك حموضة الدم وكمية الماء في الجسم ومستويات ‏المعادن الأساسية، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم ‏والبوتاسيوم والصوديوم والكلوريد.‏

إشارة لأمراض أخرى

يمكن أن يقدم تحليل ‏CBC‏ للطبيب إشارة قوية لأي اضطرابات في ‏الدم للمريض، والتي قد تكون مؤشرا للإصابة بأمراض أخرى.‏

تشخص طبيعة العدوى

من خلال تحليل ‏CBC‏ يتم تشخيص مختلف أنواع الاختلالات ‏الأخرى في وظائف الجسم، وكشف إصابة الشخص بالعدوى من ‏عدمها.‏

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