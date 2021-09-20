ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب التشخيص والعلاج هي حمى لا تقل عن 101 درجة فهرنهايت (38.3 درجة مئوية) وتستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع أو تحدث بشكل متكرر دون تفسير. حتى عندما لا يتمكن الطبيب من تحديد سبب الحمى في البداية ، فإن التشخيص هو خطوة نحو علاجها. تعالوا نتعرف على أنواعها وأسبابها وطرق علاجها:

ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب التشخيص والعلاج

ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب التشخيص والعلاج

الأنواع

كلاسيكية

يؤثر النوع الكلاسيكي على الأشخاص الأصحاء. يتم تعريفها على أنها ارتفاع درجة الحرارة الجسم مجهولة الأسباب، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع. قد تسبب العدوى أو الأورام، مثل اللوكيميا، الحمى الكلاسيكية. يمكن أن يكون السبب أيضًا اضطرابات أخرى، مثل الأمراض التي تؤثر على النسيج الضام.

حمى المستشفى

يبدو أن بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب يصابون بها نتيجة دخول المستشفى. يتم إدخالهم لسبب آخر غير الحمى ثم يبدئون في الإصابة بالحمى غير المبررة. تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

الانسداد الرئوي

التهاب الأمعاء والقولون

التهاب الجيوب الأنفية

تجلط الأوردة العميقة

التهاب الوريد الخثاري الإنتاني ، وهو نوع من الالتهابات التي تصيب الأوردة

ضعف جهاز المناعة

ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب يحدث في حالة نقص المناعة عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. هذا يعرضهم لخطر متزايد للإصابة بالعدوى. غالبًا ما يحدث ضعف في الجهاز المناعي بسبب العلاج الكيميائي.

فيروس نقص المناعة البشرية

يمكن أن يسبب فيروس نقص المناعة البشرية نفسه ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب. كما أن فيروس نقص المناعة البشرية يجعل الشخص عرضة للعدوى التي قد تسبب الحمى.

ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب التشخيص والعلاج

الأسباب:

يساعد التعرف على نوع الحمى المجهرية المجهولة الطبيب في معرفة سببها. يمكن تصنيف أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب على أنها أي مما يلي:

عدوى: السل ، كريات الدم البيضاء ، داء لايم ، حمى خدش القط ، التهاب الشغاف ، وغيرها.

الالتهابات: الذئبة ، التهاب المفاصل الروماتويدي ، مرض التهاب الأمعاء ، وغيرها.

الأورام الخبيثة: سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم وسرطان البنكرياس وأنواع السرطان والساركوما الأخرى.

متفرقات: الحمى الناتجة عن تعاطي المخدرات أو تعاطيها وفرط نشاط الغدة الدرقية والتهاب الكبد وعوامل لا تتناسب مع الفئات الأخرى.

يخضع الشخص المصاب بالحساسية المجهرية إلى عدة اختبارات سريرية لتضييق نطاق تصنيف الحمى مجهولة المصدر. يمكن أن يؤدي تشخيص ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب أيضًا إلى لفت الانتباه إلى حالة لم يتم تشخيصها بطريقة أخرى.

ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب التشخيص والعلاج

الأعراض:

قد يكون ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب مصحوباً بأعراض أخرى يمكن أن تساعد الأطباء في تحديد السبب الأساسي.

تشمل الأعراض النموذجية لارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب ما يلي:

درجة حرارة تزيد عن 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) للأطفال أو 99.5 درجة فهرنهايت (37.5 درجة مئوية) للأطفال والبالغين

التعرق

قشعريرة

الصداع

تشمل الأعراض الأخرى التي تصاحبها عادةً ما يلي:

آلام في الجسم أو المفاصل

ضعف

إلتهاب الحلق

تعب

سعال

متسرع

احتقان الجيوب الانفية

ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب التشخيص والعلاج

التشخيص

في بعض الحالات ، غالبًا ما يتم استخدام نهج الانتظار والترقب للحمى قصيرة المدى التي لا تصاحبها أي أعراض تحذير. بمجرد أن تستمر الحمى لفترة كافية لتصنيفها على أنها ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب، قد يُجري طبيبك بعض الاختبارات لتحديد السبب الأساسي.

الأسئلة المتوقعة

من المحتمل أن يسألك طبيبك عما إذا كنت قد:

السفر خارج البلاد

التعرض لأي مخاطر بيئية

حدوث أي تغييرات في بيئتك اليومية

إذا كنت تعمل مع الحيوانات ، فقد يفكر طبيبك في الأمراض التي تنقلها الحيوانات. سيسألك أيضًا عن تاريخ عائلتك والأمراض مثل سرطان الغدد الليمفاوية أو الحمى الروماتيزمية.

فحص الدم والفحص البدني

قد يقوم طبيبك أيضًا بإجراء اختبارات الدم للتحقق من حالات معينة ، بما في ذلك حالات المناعة الذاتية التي قد لا يكون لها العديد من الأعراض الواضحة. سيفحصون بشرتك بعناية بحثًا عن علامات الشحوب أو الطفح الجلدي أو اليرقان.

إذا أظهر فحص الدم أو الفحص البدني أي مؤشرات إيجابية ، فسيطلب الطبيب المزيد من الاختبارات قبل تأكيد التشخيص.

فحوصات البكتيريا

يمكن استخدام مزارع الدم والبول والبلغم للتحقق من الأسباب مثل البكتيريا والفطريات. يمكن أن تساعد الاختبارات الخاصة أيضًا في التحقق من وجود عدوى بكتيرية أو فطرية أو فيروسية غير نمطية.

فحوصات الأشعة السينية

يمكن استخدام مخطط شغاف القلب لتقييم قلبك إذا سمع طبيبك نفخة أو اشتبه بشدة في التهاب الشغاف. هذه عدوى في أحد صمامات القلب. يمكن استخدام الأشعة السينية على الصدر لفحص الرئتين.

ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب

العلاج المقترح

يختلف علاج ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب تبعًا للسبب. غالباً ما يتم إرسال الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع درجة حرارة الجسم مجهولة الأسباب إلى بيوتهم دون تشخيص نهائي في ما يصل إلى 50 بالمائة من الحالات. في العديد من هذه الحالات ، يقوم الجسم بخفض حرارته بنفسه في الوقت المناسب.

يمكن أيضًا استخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) ومضادات الهيستامين. في كثير من الحالات، يمكن أن تساعد هذه الأدوية في تقليل الحمى نفسها.

يمكن علاج الأشخاص الذين يُعتقد أن سبب ارتفاع درجة الحرارة لديهم ناجمة عن ضعف أو نقص في المناعة بمضادات حيوية واسعة الطيف. هذه تستهدف مسببات الأمراض الأكثر احتمالا. العدوى مسؤولة عن ما بين 20 و 40 في المائة من جميع أنواع الحمى مجهولة المصدر.

في الأشخاص المصابين بالحمى المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية ، يركز العلاج على علاج فيروس نقص المناعة البشرية بالأدوية المضادة للفيروسات. بعد ذلك ، سيتم معالجة أي أعراض أو مضاعفات قد تنجم عن ذلك.

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