طبيب البوابة: أسئلة شائعة عن عدوى كوفيد-19 عند الأطفال

لطالما اعتُبر الأطفال حاملين لـكوفيد-19 ، لكن لم تظهر الأعراض على العديد من الأطفال خلال الموجة الأولى من كوفيد-19 ، لكن الموجة الثانية أثرت على العديد من الأطفال الذين تظهر عليهم الأعراض الآن...

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يشعر الآباء بالقلق من إصابة أطفالهم بالعدوى ولديهم أسئلة مختلفة حول هذا الموضوع. فيما يلي بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي أجاب عنها الخبراء حول عدوى فيروس كورونا لدى الأطفال:

غالبية الأطفال المصابين بكوفيد-19 لا تظهر عليهم أعراض أو يعانون من عدوى خفيفة للغاية. هناك عدد قليل جدًا من الأطفال الذين تظهر عليهم الأعراض ويحتاجون إلى العلاج في المستشفى.

هل يصاب المزيد من الأطفال خلال الموجة الثانية؟

نعم ، ربما بسبب الطفرات الجديدة الأكثر عدوى. كما زاد اختبار الأطفال أيضًا ، مما أدى إلى اكتشاف المزيد من الحالات.

هل الأعراض مختلفة هذه المرة؟

الأعراض متشابهة إلى حد ما ، إلا أنها تدوم لفترة أطول وتكون أكثر حدة بقليل. أعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال وآلام البطن والقيء التي تظهر بشكل أكثر شيوعًا هذه المرة.

كيف يصاب الأطفال؟

تمامًا مثل البالغين ، يصاب الأطفال أيضًا من قبل أفراد الأسرة والأصدقاء الآخرين. طريقة النقل هي في الغالب مباشرة ومحمولة جوا.

إذا كان أحد أفراد الأسرة إيجابيًا ، فهل يجب فحص كل شخص بما في ذلك الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض؟

نعم ، يجب على المرء إجراء الاختبار للأطفال أيضًا. أقل من 0.1 في المائة من الناس سيصابون بمرض خطير ، ومن المهم الحصول على تقرير إيجابي لطلب القبول في المستشفى للأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض.

ما الاختبارات التي يتم إجراؤها في حالة الاشتباه في إصابة الطفل بكوفيد-19؟

يتم إجراء اختبار RT-PCR بشكل مثالي. يمكن للمرء أيضًا إجراء اختبار Rapid Antigen لأن تقارير RT-PCR متأخرة جدًا. ولكن إذا ظهرت على الطفل أعراض وكان الاختبار سلبيًا ، فيجب علاجه في أقرب وقت ممكن.

كيف تتعامل مع طفل مصاب بفيروس كوفيد؟

العزل المنزلي وعلاج الحمى بالباراسيتامول إذا كانت الحمى أعلى من 100 فهرنهايت ، وترطيب جيد واتباع نظام غذائي عادي إذا كانت الأعراض خفيفة. في حالة حدوث أي مضاعفات ، يجب إدخال الطفل إلى المستشفى.

كيف تعتني بالطفل إذا كان الوالدان إيجابيين؟

من الصعب عزل الطفل في أسر نواة. يجب أن يكون الأطفال الصغار مع الأم. يجب على الآباء ارتداء القناع طوال الوقت. قد يكون إرسالها إلى الأجداد محفوفًا بالمخاطر ، حتى لو كانت بدون أعراض. أو يمكنك اختبار الطفل قبل إرساله إلى الأجداد.

هل يمكن للأطفال نشر العدوى؟

نعم ، يمكن للأطفال نشر العدوى.

إذا كانت الأم إيجابية فهل ترضع الطفل؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يمكن أن تفوق فوائد الرضاعة الطبيعية المخاطر. يمكن للأم إرضاع الطفل من خلال اتخاذ الاحتياطات المناسبة مثل ارتداء القناع والمعقم قبل وبعد التعامل مع الطفل.

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