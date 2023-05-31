اروع ما قيل عن الخذلان في عبارات قصيرة

الخذلان أقسى ما يمكنك الشعور به في حياتك على الإطلاق، فهو شعور يأتي بعد وضع كامل ثقتك وتوقعاتك بل وحبك لهذا الشخص، ولذلك وصفنا هذا المقال بأنه اروع ما قيل عن الخذلان من باب قوة العبارات وليس جمالها، حيث لا يمكن أن يكون الخذلان جميل، بل إنه موحش لا خير فيه ولا في من تسببوا بهذا الخذلان؛ الكلمات التي سوف تقرأونها هنا تُلامس القلوب وتجعل حتى من لم يتم خذلانه يشعر بمدى سوء الخذلان، والعافية التي تعود على من خُذل وهو لا يستحق ذلك، فإذا أردتم نشر عبارات مقصودة عن الخذلان فإليكم اجمل ما قيل في الخذلان بعبارات قوية توصل المعنى لمقصوده.

معنى الخذلان في عبارات

الخذلان لا يأتي إلا من شخص لا خير فيه، وإلا لم يكن ليؤلمك بهذا الشكل، وأفضل أو اجمل ما قيل عن الخذلان لنُقدمه لكم في بداية المقال هو الكلام الذي يبين لك مفهوم هذا الشعور، حتى نوضح تعريف الخذلان ولكن في شكل عبارات أو مقولات قصيرة كالتالي:

الخذلان هو تثبيط هممك الأساسية في الحياة بشعور بكلمة خذلان تُخبرك بالهدم لما ظننت.

معنى الخذلان هو الشرخ العميق الذي يظهر جلياً في قلب الإنسان المخذول، عن طريق تصرفاته البائسة.

قيل ما هو الخذلان في جملة؟ فكان الرد هو الفعل والقول الذي يحطمان الشخص تحطيماً مؤلم بشدة.

إن الخذلان هو الافتقار بعد الغناء، وهو التعاسة بعد الفرح، فمن استفاق هو الرابح ومن استسلم فوا آسفاه.

الخذلان في معناه كالمحطة التي كنت تستعد للنزول فيها، ولكن من خذلك جعلك تنزل في غير تلك المحطة.

اجمل ما قيل في خذلان الصديق

شعور الخذلان لا يوصف مدى بشاعته على الإطلاق، ولكن يمكن تشبيهه بالتدمير أو بالضياع وأشياء من هذا القبيل، فالخذلان أنواع، لكن تُرى ماذا قيل عن الخذلان في شأن الأصدقاء؟ لقد قيل الكثير ولكن نُحدثك بـ أجدد عبارات عن خذلان الصديق:

ما فعلته يا من كنت أفضل صديق، أثبت بأنه لا أمان لبشر مثلك، فقد كنت صديق وكان فعل ماضي.

عندما يصل الصمت بين الأصدقاء إلى حد الانعزال، فأعلم أن علاقة الصداقة وقعت في المحظور وهو الخذلان.

عندما يحارب صديق لأجل صديقه فأعلم أن هذا هو الجميل الحقيقي في الحياة، وعندما يخذله فما أسوأ من ذلك!.

مشاعر الصداقة تفوق الوصف، فلا تعكروا صفو هذه المشاعر بنا يسمى الخذلان.

طعنة الصديق بألف طعنة، وخذلانه أشبه بشعور انهدام أعلى برج في العالم، فاللهم لا سامح من هدم صديقه.

كلام مؤثر عن الخذلان

الانكسار والخذلان يحاكيان بعضهما البعض، فمن يتم خذلانه يملأه شعور بالانكسار، لذا اروع ما قيل عن الخذلان هي العبارات التي تُحاكي حقيقة تلك الشعور، لكن عليك أن تعلم بأنه اختبار لنفسك حتى تُصلح منها، ولديك الخيار في طريقة التعافي من هذا الأمر، سواء كان بإخراج ما بداخلك في صورة كلام عن قسوة البشر أو عبارات مكتوبة مقصودة للمتسبب في الخذلان، أو غير ذلك المهم هو عدم ترك نفسك في حالة صمت، ومن خلال السطور التالية أقوى عبارات مؤثرة عن الخذلان:

السراب الذي تركتموه بعد هذا الخذلان هدم الحنين إليكم، فلا سامحكم الله.

لقد كنتم كالملاك الذي يساعد بلا مقابل، أما الآن فحتى الشيطان أفضل منكم.

من يخذل شخص ليس له ذنب في شيء سوى أنه قد وثق، لا يوجد وصف أصح أن يُطلق عليه سوى إبليس.

قولوا وداعاً لمن قاموا بخذلانكم، فقد اقترب موعد خذلانهم من الآخرين، وإن الحق لآت.

عبارات عن الخذلان من أقرب الناس

يصبح ألم الخذلان ومدى وقعه في قلب الشخص حسب درجة قرابة من تسبب في ذلك، بمعنى كلما كانت محبتك لمن خذلك كبيرة كان هذا أسوأ شعور بالخذلان، وإليك اجمل ما قيل في الخذلان من أقرب الناس في عبارات قصيرة مؤثرة:

لا شيء أقسى من الخذلان، والأقوى من ذلك أن يكون من خذلك هو نفسه من كنت تروي له بشاعة الخذلان من الآخرين.

لقد كنت أغلى شخص مر في حياتي، منذ الطفولة ونحن سوياً، ولكن! يبدوا أن الحقد سيد التصرف، ولهذا حدث الخذلان.

ما الذي سيعود عليك عندما تجد شخص من شدة الحزن على خذلانك له بات يقيم الليل لأجل الدعاء عليك!.

غريبة هي الحياة، تجعل البعض يقع في أُناس سيئون لا يشبهون طيبة قلوبنا، ولو حتى بالقدر القليل.

لم يؤلمني الخذلان بقدر ما آلمني درجة القرب بيننا، فقد كنتِ نعم الأخت وابنة العم "ابنة الخال أو الخالة" حسب درجة القرابة، والآن بئس الأخت.

اجمل ماقيل عن الخذلان بعد الثقة

الثقة الكبيرة التي يأتيك بعدها الخذلان لا سامح الله من تسبب لك فيها، فهي حتماً بشعة بشكل لا يمكن وصف حال قلبك بسببه، ولكن بما أن الكلمات لها وقع على النفس، نُقدم اروع ما قيل عن الخذلان ومن خذلوك في سطور قصيرة:

كانت الثقة فيك واصلة إلى عنان السماء، وبالخذلان أصبحت أنت في أخمص القدمين.

شعور سيء أن يخذلك من كنت تظنه لا يفعلها، ولكن الجميل أن تجعله يعود إلى ركنه الأول، وهو ركن الغرباء.

الخذلان الذي يأتي بعد الثقة هو أسوأ إحساس، والذكي من يجعل منه ممر للحذر من جميع البشر.

بعد هذا الخذلان أصبحت سراب في حياتي، وفي المستقبل سوف تكون كالسراب لمن حولك.

خواطر عن الخذلان قوية

التخلي عن الغير يسبب مزيد من الألم مع الكثير من انعدام الثقة في الآخرين، ولما لا وقد سمع منك ما لا يستحقه عندما قلت له بأفعالك أن ما كان يظنه منك لم يكن حقيقة، الخذلان لا يعني ثقة في غير محلها فحسب، بل أي كلام عن كسر الخواطر يندرج تحت مسمى الخذلان، فلا داعي لإشعار غيرك بذلك، فقد تكون أنت سبب أمله في الحياة:

كانت الثقة كبيرة إلى الحد الذي يجعلني لا أثق بالعالم بل أثق بك، وخذلانك كان تمزيق مؤلم.

أعلم بأن الخذلان أنواع، فمن جعلك تفقد الثقة خذلك، ومن كسر خاطرك بالطبع قد خذلك، فلا تأمن أمثال ذلك.

رغم أن طعنة خذلانك كانت قوية، إلا أن وقوفي منها كان أقوى، وتعلمت درساً عنوانه لا تثق في أعوان إبليس.

رسالة إلى كل من خذل غيره، انظر لوجهك في المرآة سوف ترى كم أنك تفوق الشيطان بمراحل متقدمة.

شعر عن الخذلان

يا من خذلتَ وكنتَ بنفسك معلناً ... خذلانك هذا سوف يكون معلماً

لغيرك ونفسك قبل كل العالمين ... لكنك ستندم في حالاتٍ أربعِ

الأولى منها انك تناسيت الأدمع ... لم تحسبِ الحسبان لدوران الزمن

والثانية الآمال التي ... علقها غيرك عليك ولم تنظر لها

والثالثة الثقة التي ... أهدمتها بكلمات التخلي المُخذَلِ

أما الرابعة والأخيرةُ لكَ ... هي القصاص العادلُ لكَ يا مُخذلُ

الحياة مختلفة حتى في طبيعة البشر، فبعد أن قدمنا اروع ما قيل عن الخذلان سواء من الصديق أو اقرب الناس، ينبغي أن نوقن تماماً بأنه ليس الجميع لديهم صفة الخذلان، بل هناك من يستحقون ثقتي وثقتك، ومن المستحيل أن يأتي الخذلان منهم، لذا لا تفقد الأمل في من حولك.