ماهي أسباب تأخر الحمل الثاني؟

قد يتأخّر حدوث الحمل أكثر ممّا هو مُتوقع لدى بعض الأزواج، وقد تكون فرص الحمل لدى أزواجٍ آخرين كبيرة جداً لدرجة حدوث الحمل نتيجة ارتكاب خطأ واحد أثناء استعمال إحدى وسائل منع الحمل، أيّ أنّ الوقت المتوقع لحصول الحمل يتفاوت بشكلٍ كبير بين الأزواج.

ويعتمد حدوث الحمل على عدّة عوامل منها: العُمُر، والحالة الصحيّة، والتاريخ الطبيّ، وعدد مرّات الجِماع، وفي الحقيقة يحدث الحمل في معظم الحالات خلال مدّة تتراوح بين ستة أشهر وسنة بعد البدء في محاولات الحمل من قِبَل الزوجين، أمّا في حال المحاولة لمدّة تزيد عن سنة وعدم حدوث الحمل فيمكن استشارة الطبيب المختص بخصوص ذلك، ومن الجدير بالذكر أنّ فرص حدوث الحمل تكون مرتفعة في العشرينات من عُمُر المرأة بسبب امتلاكها لأكبر عدد من البويضات السليمة خلال هذه المرحلة، وبشكلٍ طبيعيّ تنخفض فرص الحمل مع تقدّم العُمُر نتيجة انخفاض عدد البويضات السليمة لدى المرأة، كما أنّ الخصوبة لدى الرجال تنخفض مع التقدّم في العُمُر أيضاً.

إنّ حلم كل إمرأة أن تصبح أماً وتكون أسرة، ومع ولادة أول طفل يبدأ هذا الحلم بالتحول الى حقيقة، ولكن سرعان ما تصاب المرأة بخيبة امل عندما تحاول ان تصبح حاملا للمرة الثانية ولكن حملها يتأخر! حدوث الحمل الأول بسهولة وبدون مشاكل لا يعني ان الحمل الثاني قد يحدث بنفس الصورة، فهنالك عدة أسباب عليك اخذها بعين الاعتبار عند تأخر حدوث حملك الثاني كي لا تصبح مقارنتك مع الحمل الأول غير منطقية. اليك اهم هذه الأسباب:

- عمرك: جودة البويضات وعددها قد يقل بعد الحمل الأول، خاصة أن كنت بالثلاثينيات من عمرك عند حدوث الحمل الأول.

- عمر زوجك: كذلك الحيوانات المنوية تتأثر بالعمر، فكلما تقدم عمر زوجك، كلما قل عددها وجودتها.

- وجود مشكلة في الإخصاب: قد تكون لديك مشكلة في حدوث الاخصاب لم تعلمي بها من قبل وساءت بعد حدوث الحمل الأول.

- مشاكل الحمل الأول: إن كانت ولادتك قيصرية في حملك الأول او كانت لديك مشاكل في وضع المشيمة، فهذا قد يسبب بعض الالتهابات في الرحم او بعض الخدوش والتي تجعل عملية التخصيب صعبة.

- نمط حياتك: هنالك عوامل تؤثر على حدوث الحمل مثل التوتر والوزن الزائد.

- حبوب منع الحمل: تناول حبوب منع الحمل بعد ولادتك الأولى. قد لا يحدث الحمل الثاني فور توقفك عن تناولها وقد يأخذ وقتا ليعود جسمك وهرموناتك كالسابق.

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