ضغط الحمل: الأسباب، المضاعفات، طرق العلاج!

من أعراضه وجود نسبة نحو 300 ملليغرام من البروتين في عينة بول 24 ساعة

تتعرض الحامل الى بعض التغيرات الجسدية التي ربما تبدأ في الظهور منذ بداية الحمل مثل الغثيان الصباحي والإستفراغ وزيادة عدد مرات التبول وجفاف البشرة والإصابة بالإمساك والوحام، كما أن بعض التغيرات تظهر في المراحل المتقدمة من الحمل مثل زيادة الوزن وظهور الحرقة وغيرها من التغيرات الطبيعية، ولكن قد تصاب الحامل ببعض المشاكل التي يجب متابعتها للسيطرة عليها مثل ارتفاع الضغط لديها بعد الأسبوع العشرين من الحمل.

قد تكون الحامل قد اصيبت بارتفاع ضغط الدم قبل الحمل دون ان تشعر وربما يظهر في النصف الثاني من الحمل ومنه ما يظهر قبل الولادة فقط، وقد يختفي ارتفاع الضغط بعد الولادة ولكن ليس عند جميع السيدات فالبعض قد يرافقها الضغط بعد الولادة.

وقد ينتج ارتفاع الضغط عند الحامل بسبب سوء التغذية، اصابة جهاز المناعة ببعض المشاكل، ولكن السبب المباشر ما زال مجهولاً، حيث يصل معدل الضغط الى ما فوق 90/140 ملم زئبق.

أعراض ضغط الحمل:

وجود نسبة نحو 300 ملليغرام من البروتين في عينة بول 24 ساعة، بالإضافة إلى ظهور تورم وانتفاخ، خاصة في اليدين والوجه، وهو من العلامات المهمة لتشخيص حالة تسمم الحمل، إلى جانب بعض التشنجات العصبيَّة، وظهور أعراض أخرى، منها آلام في البطن وصداع وزغللة في العين وتنميل الأطراف.

الأكثر عرضة للإصابة:

ـ المصابات بضغط الدم المزمن قبل الحمل.

ـ الأقل من 17 سنة، والأكبر من 35.

ـ الحمل الأول للسيدة، أو تغيير الزوج.

ـ عوامل وراثيَّة وبيئية.

ـ المريضات بالسكري.

ـ المدخنات، واللواتي لا يتابعن حملهن.

ـ داكنات البشرة، واللواتي لا يشربن كميَّة كافية من السوائل

ـ البدينات، وذوات النظام الغذائي السيئ

ـ التغذية السيئة وقلة الرياضة.

المضاعفات:

- تصل نسبة احتماليَّة وفاة الأم نتيجة لارتفاع ضغط الدم إلى 1.8%.

ـ النزيف الدماغي ووفاة الجنين

ـ التشوهات الخلقيَّة للجنين.

ـ التشنجات المتكرِّرة للأم؛ نتيجة تطور المرض وانتقاله لمرحلة أخطر .

الوقاية والعلاج:

- إنهاء الحمل، إما بالولادة القيصريَّة، أو الولادة عن طريق التحريض الاصطناعي، ويعتمد ذلك على عمر الحمل، وحالة الأم، وشدَّة المرض.

ـ العلاج الخافض لضغط الدم: ويستخدم في بعض الحالات البسيطة.

ـ كبريتات الماغنيسيوم: عن طريق الحقن الوريدي؛ لمنع التشنجات، بينما يتم استخدام الحقن بالستيرويد؛ لتساعد على اكتمال نمو رئة الجنين، وعندما يتطلب الأمر اللجوء إلى الطلق الاصطناعي قبل انتهاء الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل؛ فهذا معناه أنَّ هناك مخاطر إضافيَّة.

ـ التغذية السليمة، وتناول البروتين والكالسيوم بشكل مكملات غذائية، مع مراقبة مستوى فيتامين «D».

ـ تناول الأسبرين باستشارة الطبيب.

ـ ممارسة التمارين الرياضيَّة، لتوفير بيئة جيدة لنمو الطفل.