6 أسباب تعجل من ظهور الشعر الأبيض

تشكل الجينات الوراثية سبباً رئيسياً في مشكلة ظهور الشعر الأبيض

قد يكون الشعر هو أول جزء يلفت الانتباه أو يلاحظ الآخرون، وقد يتفق الكثيرون على أن الشعر الأسود الكثيف هو من أجمل أنواع الشعر، ولكن يصاب الجميع بأعمار مختلفة بزال اللون الأسود شيئا فشيئا ليستبدل بالرمادي والأبيض، وأسباب هذه المشكلة عدة.

صبغة الـ"ميلانين" المتواجدة في الجسم والتي تعطي الشعر لونه الأسود، يخف إنتاجها مع تقدم الإنسان في السن مما يؤدي لتغيير لون الشعر إلى الرمادي ثم الأبيض، ولكن ظهور هذه المشكلة في سن مبكرة أصبح الآن مؤشرا لبعض المشاكل التي لا يجب السكوت عنها.

أسباب تعجل ظهور الشعر الأبيض:

- المشاكل والضغوطات النفسية المتعلقة بالعمل أو العاطفة أو المادة أو مشاكل أخرى.

- تشكل الجينات الوراثية سببا رئيسيا في مشكلة ظهور الشعر الأبيض، فإذا ظهرت على الوالدين أو الجد والجدة فتوقع ظهورها لديك.

- عدم تناول وجبات غذائية صحية سيؤثر ويزيد احتمالية ظهور الشعر الأبيض، والافتقار لفيتامين B12 سبب رئيسي لهذه المشكلة، لذلك ينصح بتناول أطعمة مثل التونا والسالمون واللحم والبيض والجبنة والحليب لاحتوائها على نسب جيدة من فيتامين B12.

- العادات الغير صحية دون استثناء مثل التدخين والمشروبات الكحولية وغيرها تزيد من احتمالات ظهور الشعر الأبيض بشكل مبكر.

- الإكثار من تناول بعض السوائل مثل الشاي والقهوة والتوابل والطعام المشبع بالزيت يؤدي إلى النتيجة ذاتها.

- الصدمات العاطفية بكل أنواعها قد تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض بشكل مفاجئ.

إذا ضعف إنتاج الـ"ميلانين" وبدأ الشعر الأبيض والرمادي بالظهور فقد يكون قد فاتك الأوان والحل الوحيد هو صبغ الشعر ولكن بإمكاننا التحكم بتأخير هذه العملية إذا تجبنا النقاط التي ذكرت بالأعلى وعملنا بالنصائح التالية.

هكذا نتفادى ظهور الشعر الأبيض

- المشي رياضة سهلة ومفيدة وقد يكون أفضلها في الصباح المبكر، أما الذي قد يؤخر ظهور الشعر الأبيض فهو المشي حافي القدمين على الحشيش الرطب.

- الإكثار من شرب العصائر الطازجة أو تناول الفواكه والخضروات، وقد يكون الجزر والخس من أفضال المدافعين عن شعرك الأسود.

- الإكثار من تناول الفيتامينات بكافة أنواعها لاسيما فيتامين B12.

- الإكثار من الأطعمة الغنية باليود مثل السمك والموز واستبدال الملح العادي بالملح الغني باليود.

- فاكهة الأملا الهندية تحفز الجسم على إنتاج الميلانين، وبإمكانك استخدامها بطرق عدة مثل وضعها على الرأس وتدليكه.

- الحناء الشهيرة في مجتمعنا العربي مفيدة جدا وتحافظ على صبغ الـ"ميلانين".

- نبتة الصبر الحقيقي بكل منتجاتها مفيدة جدا وأسهل الطرق لاستخدامها هو فرك وتدليك الرأس بمستخلصاتها.

- الإكثار من حمامات الزيت، وقد تكون الخلطة الأفضل هي زيت اللوز وزيت جوز الهند بالإضافة إلى عصير الليمون، تضع على الرأس ويدلك بشكل لطيف.

- يحتاج الشعر للمعادن الطبيعية مثل النحاس للحفاظ على لونه اللأصلي، وبإمكانكم استخلاص النحاس من كبد الغنم والفطر والسبانخ والأرنبيط والحبوب الخضراء والكاجو والطماطم والزنجبيل وأطعمة أخرى كثيرة.

نصائح عامة لشعر المرأة

يحتاج شعر المرأة لعناية فائقة كي تحافظ على نضارته وجماله ولكي يمكنه من تغيير "الستايل"، وهنالك أمور بسيطة قد لا تنتبه المرأة إلها تؤدي إلى تقصف الشعر وتساقطه، ومن أهم الأسباب التي توقف هذه المشكلة.

سرحي شعرك بلطف

تسريح الشعر بعنف قد يؤدي إلى إتلاف الشعر ويؤذي ألياف الشعر بالإضافة إلى تقشير فروة الرأس.

اربطي شعرك ولكن لا تخنقيه

ربط الشعر بشكل محكم أو ربطه على شكل ضفائر يؤذيه ويحرمه التنفس، أي يقطع عنه الأكسجين، ويضعف بصيلات الشعر ثم يؤدي لتساقطه.

لا تعرضي شعرك لحرارة عالية

استخدام مجفف الشعر بالهواء الساخن عادة سيئة تقضي على شعرك، فهي ضارة ببصيلات الشعر وتفقده لمعانه مع الوقت، والحل الأفضل والصحي هو ترك الشعر يجف لوحده.

يجب اتباع نظام غذائي

الشعر كسائر الجسم يحتاج لنظام غذائي صحي مليء بالبروتينات والفيتامينات والمعادن لينمو بشكل جيد ويصلح الخلايا التالفة.

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