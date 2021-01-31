طبيب البوابة: ثلاث طرق لتناول الموز لإنقاص الوزن

خلافاً للاعتقاد الشائع، الموز لا يزيد الوزن. في الواقع ، انه من أكثر الفواكه صحة

هذه الفاكهة الصفراء مغذية للغاية ومليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي توفر العديد من الفوائد الصحية. إنها غنية بالألياف وقليلة الدهون ، مما يجعلها وجبة خفيفة ممتازة بعد التمرين للحد من الجوع وتجديد الطاقة. المشكلة الوحيدة في الموز هي محتواه العالي من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية ، وهو المسؤول في الغالب عن سمعته السيئة بين مراقبي الوزن. تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 105 سعرة حرارية و 27 جرامًا من الكربوهيدرات. إلى جانب ذلك ، فهي منخفضة البروتين أيضًا. لكن تجاهل هذه الفاكهة من نظامك الغذائي ، بسبب هذه العوامل قد يحرمك من فوائدها الصحية المذهلة. يجب أن يلتزم مراقبو الوزن بحصة واحدة بحجم خمس بوصات يوميًا وتناول هذه الفاكهة بالطرق التالية عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات.

دقيق الشوفان بالموز على الإفطار

سواء كنت تحاول إنقاص وزنك أم لا ، اجعلها قاعدة لعدم تخطي وجبة الإفطار. الإفطار هو الوجبة الأولى والأكثر أهمية في اليوم. في الصباح ، بعد 10-12 ساعة من الصيام بين عشية وضحاها ، يحتاج جسمنا إلى شيء يجدد وينشط نفسه. تناول وجبة فطور ثقيلة في الصباح ، غنية بالبروتينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى يمكن أن يقلل من استهلاك السعرات الحرارية على مدار اليوم. يحتوي الموز على نسبة عالية من النشا والبوتاسيوم ، مما يعزز الشعور بالامتلاء ويمنحك طاقتك الفورية. إقرانها بدقيق الشوفان أو بذور الشيا وستصبح وجبة فطورًا مرضية ولذيذة.

الموز بالزبدة أو المكسرات

يتفق العديد من الخبراء على أن الموز يعتبر الوجبة الخفيفة المثالية قبل التمرين وبعده. إنه غني بالجلوكوز ، الذي يوفر طاقة فورية مطلوبة بشدة بعد جلسة تمرين مكثفة. إلى جانب ذلك ، فإن محتوى البوتاسيوم فيه يمكن أن يساعد في درء تقلصات العضلات بعد التمرين والدوخة. يساعد في التعافي السريع للعضلات الذي يؤهلك لجلسة التعرق التالية. لكن هذه الفاكهة الصفراء منخفضة في البروتين ، وهي مغذيات كبيرة ضرورية لبناء العضلات. للتعويض عن ذلك ، موزة متوسطة الحجم مع بعض زبدة الجوز أو حفنة من المكسرات.

عصائر الموز

وفقًا للدراسات ، يمكن أن يساعد محتوى النشا في الموز أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك. حتى محتوى البوتاسيوم فيه يُعتقد أنه ينظم نقل العناصر الغذائية إلى الخلايا ، مما قد يزيد من عملية التمثيل الغذائي. كشفت دراسة نشرت في مجلة Nutrition & Metabolism أن استبدال 5 في المائة فقط من الكربوهيدرات في اليوم بمصدر من النشا المقاوم يمكن أن يزيد من حرق الدهون بعد الوجبة بنسبة 23 في المائة. نظرًا لأن الموز غير الناضج يحتوي على أكبر قدر من النشا ، فمن الأفضل تضمينه في نظامك الغذائي. لكنه جاف قليلاً لذا يمكن إضافتها في العصائر مع بعض العسل والمكسرات والاستمتاع بها بعد جلسة التمرين أو منتصف اليوم للحد من الجوع المبكر.

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