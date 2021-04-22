استخدمي هذه الأوراق القوية للتخلص من آلام المفاصل

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تعد أحد هذه العلاجات القوية ، والذي يتوفر في كل منزل ، هو أوراق الغار! بصرف النظر عن إضافة النكهة إلى الأطباق المختلفة ، تحتوي أوراق الغار على العديد من الفوائد الصحية ، مثل تخفيف آلام المفاصل والصداع. تساعد أوراق الغار أيضًا في تعزيز جهاز المناعة وتقليل التوتر وتهدئة الجهاز العصبي.

كيفية استخدام أوراق الغار للتخلص من الصداع النصفي وآلام المفاصل:

1. أوراق الغار للصداع النصفي أو الصداع

تُستخدم أوراق الغار لأغراض الطهي وهي عنصر شائع في الحساء واليخنات وصلصات الطماطم. ولكن يمكنك أيضًا صنع الشاي باستخدام أوراق الغار ليكون بمثابة علاج عشبي للصداع النصفي.

تعتبر أوراق الغار مصدرًا غنيًا بالحديد وفيتامين أ وفيتامين ج والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يمكن أن يؤدي التضمين المنتظم لأوراق الغار في وجباتك إلى تعزيز الصحة العامة.

إذا كنت تعاني من الصداع المنتظم ، فقد ترغب في إضافة هذه العطرية دائمة الخضرة إلى الفناء الخلفي الخاص بك ، لذلك سيكون لديك إمدادات ثابتة من الأوراق.

وصفة شاي ورق الغار:

3 أوراق غار

2 حبة ليمون صغيرة

16 أوقية ماء

الطريقة:

1. ضع جميع المكونات في وعاء.

2. يترك ليغلي.

3. يشرب بعد أن يبرد.

2. أوراق الغار وزيت الزيتون علاج لآلام المفاصل

الغار نبات موطنه منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وتستخدم أوراقه في كل من الطب الطبيعي والطعام. تحتوي هذه العشبة على العديد من الخصائص المفيدة للصحة.

تساعد هذه العشبة أيضًا في تهدئة الأعصاب وتنقية القولون وعلاج الدوالي وتسكين آلام المفاصل وتقوية دفاعات جهاز المناعة لديك.

كيفية تحضير هذا العلاج المصنوع من أوراق الغار.

المواد:

30 جرام أوراق الغار العضوية

1 كوب زيت زيتون (بكر اكسترا)

شاش

الطريقة:

1. ضع أوراق الغار في الهاون وطحنها.

2. أضف 1 كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز إلى أوراق الغار.

3. صب الخليط في زجاجة.

4. احتفظ بها في مكان بارد ومظلم لمدة أسبوعين.

5. بعد أسبوعين ، تخلص من أوراق التحضير ، وأغلق الزجاجة مرة أخرى.

6. رجي الزجاجة مرة واحدة على الأقل يوميًا حتى تمتزج المكونات جيدًا.

7. يُحفظ في مكان بارد وجاف لمدة أسبوعين آخرين.

8. قم بتصفية زيت الزيتون باستخدام الشاش.

9. اضغط جيداً بحيث يتم إزالة الزيت تمامًا.

10. قم بتخزينه في وعاء زجاجي.

يدهن به الاجزاء المصابة بالالتهاب حسب الحاجة.

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