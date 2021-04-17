طبيب البوابة: كيف يعمل القرنفل على تقوية المناعة؟

القرنفل هو بهار هندي شائع الاستخدام ولا يعزز طعم الطبق فحسب ، بل يزيد أيضًا من قيمته الغذائية ...

يُعرف علميًا باسم Syzygium aomaticum ، ويستخدم القرنفل على مر العصور لخصائصه الطبية في الأيورفيدا.

عند استخدامه بانتظام ، يمكن أن يساعد القرنفل في توفير الراحة لك من أمراض المعدة وكذلك آلام الأسنان والحنجرة.

يساعد الأوجينول الموجود في القرنفل في تخفيف التوتر وأمراض المعدة الشائعة. ستندهش من معرفة أن هذه التوابل الصغيرة يمكن أن تساعد في منع مرض باركنسون. يحتوي على عناصر أساسية مثل فيتامين هـ، وفيتامين ج، وحمض الفوليك والريبوفلافين، وفيتامين أ، والثيامين، وفيتامين د، وأحماض أوميغا 3 الدهنية إلى جانب خصائص أخرى مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

أفضل طريقة لتناول القرنفل:

يمكن أن يساعدك مضغ فصّين من القرنفل وشرب كوب من الماء الدافئ قبل النوم في التخلص من المشاكل التالية:

يمكن أن يساعد تناول القرنفل ليلاً في تخفيف مشاكل المعدة مثل الإمساك والإسهال والحموضة ، كما أنه يحسن عملية الهضم.

القرنفل غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للجراثيم. يحتوي على نوع من الساليسيلات يمكن أن يساعد في منع حب الشباب.

يمكن أن يساعد تناول القرنفل بالماء الدافئ في تخفيف وجع الأسنان. يمكنك أيضًا وضع فص على أسنانك ، بالضبط حيث تشعر بالألم حتى تشعر بالراحة.

يمكن أن يساعد القرنفل في تسكين آلام الحلق والتهاب الحلق.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتعاش اليدين والقدمين تناول 1-2 فص قبل النوم للتخلص من المشكلة.

إن تناول القرنفل يومياً يعزز مناعتك.

يمكن أن يساعدك القرنفل في التخلص من السعال والبرد والعدوى الفيروسية والتهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والربو.

طبيب البوابة: 5 أعشاب لعلاج حب الشباب

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام