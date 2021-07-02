استخدمي هذه العلاجات الطبيعية للتخلص من حب شباب الدورة الشهرية

حب الشباب غالبا ما يكون مؤلمًا للغاية، وذلك فضلا عن المظهر غير المرغوب فيه الذي يؤدي له، وعلى الرغم من أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في ظهور حب الشباب، إلا أن أحد أكثرها شيوعًا هو التغيرات الهرمونية الناتجة عن بعض التغيرات الجسدية مثل الدورة الشهرية، ولكن لحسن الحظ، يمكنك استخدام العلاجات الطبيعية التالية للتعامل من حب الشباب المرتبط بالدورة الشهرية والتخلص منه بسهولة:

قناع الشاي الأخضر

قومي بغلي بعض الشاي الأخضر في الماء لمدة 4-5 دقائق ثم صفيه وانتظري حتى يبرد، ثم افركي وجهك بقطعة قطنية تحتوي على الشاي، واتركي الشاي يجف تمامًا على وجهك قبل شطفه بالماء.

قناع القرفة والعسل

اصنعي عجينة سميكة بمزج ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة صغيرة من القرفة، ثم طبقي العجينة واتركها على وجهك لمدة 10-15 دقيقة، قبل شطفه بالماء وتجفيفه برفق.

خل التفاح

اخلطي جزئين أو ثلاث من الماء مع جزء من خل التفاح وطبقي المزيج على وجهك، واتركيه ليجف لمدة 4-5 دقائق ثم اشطفيه بالماء.

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