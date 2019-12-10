استعدي للكريسماس برسومات احتفالية رائعة لأظافرك

نحن على أعتاب عام جديد، ويستعد العالم بأسرة للاحتفال بالكريسماس، وتكثر الأعياد والاحتفالات في أيام لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عام، لذا تستعدين سيدتي لهذه الأحداث المثيرة بشغف لمعرفة كل جديد، لتتمتعي بالمزيد من التألق بإطلالات جديدة ومختلفة.

تتمتع كل سيدة بلمسات تجميلية تميزها عن غيرها، فهناك من تفضل الألوان الهادئة والرسومات الناعمة، فيما تختار الأخرى الألوان الصارخة والرسومات البراقة، لذلك سنقدم لك أفكار جديدة لفن رسم الأظافر، تجمع كل الاختيارات في آن واحد، واستوحيناه من مجلة إيل البريطانية لتتألقي بجمالك.

ظهرت على الساحة أظافر الحلوى الاحتفالية، وتربعت على عرش الموضة التجميلية، وهيمنت على اختيار الأنيقات في موسم العطل، فيمكنك اختيار ما يحلو لك من هذه الرسومات، أو مزجها بألوانك المفضلة إذا كنت لا ترغبين في الترتر والخيوط الذهبية.

كرنفال ثلاثي الأبعاد

تتميز هذه الرسمة بتناسق الألوان وتناغمها، وتضفي على يديك الاشراقة المطلوبة، وعلى اطلالتك الجو الاحتفالي السعيد، عن طريق إضافة الأحجار الكريمة بحبات صغيرة متناثرة بعناية.

حفلات البوبر

أضيفي ألوانك المفضلة في شكل كرنفال متناسق التفاصيل على أظافرك، ولا تنسي وضع لمساتك المفضلة لتحكي عن أناقتك اللافتة.

حبات الذهب المتلألئة

أنثري حبات الذهب البراقة على أظافرك بعناية، وانطلقي يداعبك جمالك الأخاذ وجاذبيتك الساحرة.

هوس الغليتر

ابدئي بالطبقة اللامعة؛ لتضفي بريقا واضحا على أظافرك، ثم أنثري الغليتر أعلى الأظافر بكميات كبيرة، واتركي أسفل الأظافر خاليا من الغليتر؛ لإضافة بعدا دراماتيكيا لاطلالتك.

مساحات متباعدة

بالغيلتر الفضي اتركي لأظافرك العنان؛ لتتحدث عن رقتك وجمالك، فهي تشبه النجوم الساطعة، التي تستمد ضوئها من القمر.

الخيوط الذهبية

اجعلي من أظافرك فرقة موسيقية تعزف أنشودة جمالك بشكل مختلف، وانسجي من الخيوط الذهبية كلمات رقيقة، تصف جمالك بشكل مختلف كل مرة.

شجرة الكريسماس

ما رأيك برسم شجرة عيد الميلاد على أظافرك؟ بمزج الأحمر والذهبي والفضي في آن واحد، جربيها هذا العام ولن تندمي على اختيارك.

قوس قزج

لتكن الطبقة الأولى من المانيكير باللون الأسود القاتم، مع ترك واحد من الأظافر خاليا من الألوان، وبرسم شكل مختلف كل مرة بألوان قوس قزح الاحتفالية الرائعة.

قطرات النيون

لم تغيب ألوان النيون عن الساحة، وستبقى لسنوات طويلة تجمل أظافرك بألوان منعشة، لتنطلقي بها مع نسمات الشتاء الباردة.

حلوى الشانكي

الحلوى المزخرفة بألوان هادئة موضة جديدة تسيطر على عالم الموضة والجمال، انتقيها كما يروق لك، وارسمي منها لوحة فنية تتحرك معك أينما ذهبت.

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