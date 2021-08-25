استعدي للمناسبات بأحدث صيحات الفساتين

مع الاستعداد لكل موسم ومناسبة جديدة، نشهد ظهور صيحات حديثة على الساحة تسيطر على أخرى، وبجانب مختلف القطع، عادة ما تكون التنانير والفساتين هي المسيطرة على الساحة في موسمي الربيع والصيف.

ومع الاستعداد لموسم المناسبات خلال الصيف، جلبنا لكِ أحدث صيحات الفساتين لاختيار اطلالتك:

الأكمام الطويلة

على غير العادة، تأتي الفساتين ذات الأكمام الطويلة في صدارة موضة الفساتين في صيف هذا العام، وخاصة الأكمام المنفوشة والفضفاضة.

الياقات

في حين أن تصاميم الياقات ترتبط أكثر بالقمصان ذات الأزرار وما شابه، إلا أنه هذا الموسم تظهر الياقات بقوة في صيحات الفساتين، وهي لمسة من وحي أميرة القلوب الراحلة، ديانا.

الوردي الزاهي

بجانب مختلف الدرجات والألوان، يتربع الوردي الزاهي على عرش صيحات الفساتين هذا العام، وطوال الصيف.

الصن دريس الأسود

يأتي الصن دريس من التصاميم المحببة في الفساتين لما يتميز به من لمسة أنوثة وجاذبية ناعمة، وهذا الموسم يظهر تصميم الصن دريس بقوة ولكن باللون الأسود أكثر من غيره.

الفساتين المحبوكة

تظهر الفساتين المحبوكة بقوة هذا الموسم وتتميز بالتصميم الذي يجمع بين الأناقة والراحة، وتتوفر بتصاميم مختلفة منها ما يمكنك ارتداءه كتونيك طويل على بنطلون أو كفستان عادي حسب رغبتك.

الميني يعود بقوة

نشهد هذا العام عودة قوية للتصاميم الميني، ولكن بلمسات أكثر عصرية وحيوية تلفت الأنظار وتضفي مزيداً من الجاذبية.

الأبيض

على الرغم من أن علاقة الأبيض بالفساتين عادة ما ترتبط بالزفاف، إلا أنه يعد أحد أبرز الألوان المسيطرة على موضة الفساتين هذا العام، سواء الكاجوال أو للمناسبات.

الجينز يتصدر

من الطويل إلى القصير وغيره، نشهد ظهور وتصدر قوي للفساتين الجينز على الساحة هذا العام، وبأكثر من تصميم مختلف يناسب جميع الاذواق والاوقات.

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