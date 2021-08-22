إنقاص الوزن: 8 طرق سهلة لإذابة دهون البطن

يعد فقدان دهون البطن أمر صعب. إذا كنت تكافح لأجل فقدان دهون البطن، فإليك بعض التعديلات التي يمكنها أن تدخل على نمط الحياة، وفقًا للأيورفيدا (تعاليم الطب الهندي الشعبي القديم).

فيما يلي ثمان نصائح بسيطة، تساعد على إذابة دهون البطن بشكل طبيعي.

حاول أن تستهلك نصف سعرات الحرارية المعتاد عليها يوميًا خلال وقت الغداء لأن قوتك الهضمية تكون في أعلى حالاتها في ذلك الوقت. تناول أقل عدد من السعرات أثناء العشاء، والذي يجب يكون تناولها قبل الساعة 7 مساءً.

يعد الحذر من استهلاك الكربوهيدرات المكررة أمرًا ضروريًا، إذا كنت تهدف لفقدان دهون البطن. بالاضافة الى الابتعاد عن المشروبات المحلاة والحلويات والمكرونة والخبز والبسكويت والأطعمة الغنية بالدهون.

تناول الحلبة مع الماء في الصباح على معدة فارغة. يمكنك أيضًا نقع بذورها وتناولها على معدة فارغة.

يساعد أدخال نبات تريفالا بنظامك الغذائي على التخلص من السموم من الجسم وتجديد الجهاز الهضمي.

يساعد الزنجبيل مع الماء الساخن في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون الزائدة. يمكنك أيضًا تناول الزنجبيل الخام مع الكاري والشاي.

يمنحك المشي السريع لمدة 30 دقيقة بطن مسطح ومتناسق، كما أنه طريق فعالة لحرق دهون البطن. يمكنك أيضًا ممارسة بعض التمارين الرياضية مثل اليوغا والبيلاتس.

اشرب الماء الدافئ كلما شعرت بالعطش. يساعد الماء الدافئ في إنقاص الوزن عن طريق تنشيط تمثيلك الغذائي.

امضغ طعامك بشكل صحيح. حيث يساعد مضغ الطعام بشكل صحيح على تكسير الطعام في الفم قبل انتقاله إلى الجهاز الهضمي. كما يساعد في الشعور بالشبع وبالتالي تظل فترة طويلة بدون طعام مما يساعد على إذابة الدهون.

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