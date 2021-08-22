لهذا السبب يجب أن يكون بندق الساحرة جزءاً من روتينك للعناية بالبشرة!

إذا كنت تبحثين عن إضافة المزيد من المكونات الطبيعية إلى روتين العناية بالبشرة، فيجب أن يكون بندق الساحرة، وهو مستخلص طبيعي يوفر خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات، عنصراً أساسياً ضمن روتيك للعناية بالبشرة.



على الرغم من وجود القليل من الدراسات العلمية التي تثبت فعالية نبات البندق، إلا أن العديد من أطباء الجلد يشيدون بفوائد هذا المستخلص الطبيعي.

كما أوضح جويل شليسينغر، دكتوراه في الطب، يأتى بندق الساحرة من نبات شبيه بالأشجار يمكن العثور عليه في أمريكا الشمالية وأجزاء من آسيا. وقال الدكتور شليسينغر: "المنتجات التي تقدم فوائد بندق الساحرة تحتوي بشكل عام على خلاصة بندق الساحرة المستمدة من لحاء أو أوراق النبات".

استخدمات بندق الساحرة

امتصاص الزيت الزائد ومحاربة حب الشباب

من بين استخداماته، يمكن أن يساعد بندق الساحرة في علاج جسمك وجلدك من عدد من الأمراض، وهذا أحد الأسباب التي تجعل من الحكمة الاحتفاظ بهذا المستخلص في متناول اليد وفي منزلك. بالنسبة للمبتدئين، يعتبر نبات بندق الساحرة مفيداً بشكل خاص لقدرته على امتصاص الزيت الزائد ومحاربة حب الشباب.

كما أن العفص الموجود في مستخلص أوراق ولحاء النبات الذي ينتج بندق الساحرة مسؤول عن إزالة حب الشباب الخفيف والزيت الزائد. يمكن أن يؤدي استخدام منظف يحتوي على بندق الساحرة إلى إنجاز هذا العمل بسهولة.

التخلص من علامات الشيخوخة

يمكن لمستخلص بندق الساحرة أيضاً أن يزيل علامات الشيخوخة، فمن الناحية النظرية، قد يكون لبندق الساحرة تأثيرات مضادة للأكسدة تساعد في تخفيف ومنع ضرر الجذور الحرة للجلد من الأشعة فوق البنفسجية وتأكسد تلوث الهواء.

علاج الأمراض البسيطة

كما كشف أطباء الأمراض الجلدية، يمكن أيضًا استخدام بندق الساحرة لعلاج لدغات الحشرات والجروح والخدوش وحرق الحلاقة والقروح الباردة والمزيد من الأمراض البسيطة. كما أن بندق الساحرة لديه القدرة على تهدئة الحكة والاحمرار والتهيج الناجم عن ردود فعل الجلد الناتجة عن لدغات الحشرات، فهو مطهر طبيعي.

وقد أوضحت خبيرة التجميل راشيل روف لمجلة وومن هيلث: "يمكن أن يعمل بندق الساحرة كحاجز يمنع المواد المسببة للالتهابات من دخول خلايا بشرتك. وبندق الساحرة مفيد في مكافحة العدوى لأنه يساعد على قتل البكتيريا ويقلل أيضا من الالتهاب بخصائصه المضادة للالتهابات".

تقليل ظهور علامات التمدد والندوب

أولئك الذين يتطلعون إلى تقليل ظهور علامات التمدد والندوب يجب عليهم أيضاً الاحتفاظ بمخزون من بندق الساحرة في خزانات الأدوية الخاصة بهم. ووفقاً لدكتور دندي إنغلمان، فإن تطبيق بندق الساحرة على المناطق المصابة يومياً قد يكون لديه القدرة على دعم ألياف الكولاجين الصحية. وقال إنغلمان، مكن استخدامه للمساعدة في شد ترهل الجلد حول الندبات وعلامات التمدد، مما يساعد على تقليل الندبة.

تنظيف الأسطح

كمكافأة إضافية، يمكن أيضاً استخدام بندق الساحرة، عند إضافته إلى الماء الدافئ وقليل من عصير الليمون، لتنظيف الأسطح مثل المعدن والزجاج والبلاط والمجوهرات.

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