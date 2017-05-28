يعتبر الخل الأبيض الأفضل من بين أنواع الخل المختلفة، خصوصاً أن لديه فوائد صحية كثيرة واستخدامات عديدة قد تسهّل من حياتك اليومية.

فوائد صحيةّ: إن الخلّ الابيض له فوائد صحية متنوعة مختلفة، فهو إضافة الى كونه يساعد في عملية الهضم، يسمح بتجنّب الاصابة بمرض السكري ويقويّ العظم، كما يقويّ جهاز المناعة ويخفّض مستوى الكوليسترول في الدم.

علاج للشعر الدهني:

إن كنت تعانين من مشكلة الشعر الدهني، فيمكنك اللجوء الى الخلّ الابيض ووضعه على الشعر للتخلّص من هذه المشاكلة ومعالجتها، فهو يساعد شعرك على ضبط مستويات الحموضة.

منظف للاحذية:

إن مادة الخلّ الابيض يمكن أن تشكّل منظفاً للبقع المختلفة على الاحذية وبالتالي يكفي استعمال كمية صغيرة من الخلّ ليعود الحذاء جديداً كسابق عهده.

مزيل للملصقات:

إن كنت تعانين من مشكلة في إزالة احدى الملصقات أو بطاقات الاسعار عن الثياب أو الاشياء، فمادة الخل الابيض يمكنها أن تساعدك، فتسمح بإزالة هذه البطاقات بخمس دقائق فقط.

منظف لغسالة الصحون:

يكفي أن تستعملي مادة الخلّ الابيض، مرة في الشهر، في تنظيف غسالة الصحون لديك، حتى تعود جديدة ونظيفة والاهم معقّمة بعيداً من امكان انتقال الفيروسات أو البكتيريا.

إزالة البقع عن الملابس:

إن كنت تعانين من مشكلة البقع على الملابس، الناجمة عن استعمال مستحضرات إزالة العرق، والتي لا تزول حتى بعد غسل الملابس. فلا تقلقي، الحل يكون من خلال اللجوء الى مادة الخل الابيض الكفيلة بإزالة هذه البقع نهائياً.

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