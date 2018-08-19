فوائد التوت الأسود الصحية

يعتبر التوت الأسود مضاداً للأكسدة.

يتراوح طول ثمرة التوت الأسود نحو 3سم، ويميل لونها إلى الخمري المسوّد، وتتصف ثمرتها بصغر الحجم، وتتخذ شكل العنقود متراص الحبيبات الصغيرة، يصل ارتفاع شجرة التوت الأسود إلى ثلاثة عشر متراً كحد أقصى، بينما يبلغ طول ورقتها إلى عشرين سم وبعرض 10 سم، تكون ورقة شجرة التوت الأسود خشنة من الناحية السفلية بينما يتصف الوجه العلوي باللمعان، ويكون لونها أخضر غامقاً.

ويطلق عليه أيضاً ملك التوت، ويمتاز بمذاقه الحلو، ويمتلك عدداً من الفوائد العلاجيّة نظراً لقيمته الغذائية التي يمتاز بها، فتحتوي كل مائة غرام من التوت الأسود على 1.5 غرام من البروتين، و105 غرام ماء، ونسبة من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، وألياف غذائية وأحماض أمينية، والفيتامينات.

فوائد التوت الأسود:

- يعتبر التوت الأسود مضاداً للأكسدة.

- يمنع الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

- يدخل في علاج الزهايمر.

- يحتوي على مادة الأنثوسيانين التي تساعد على قتل الخلايا السرطانية في القولون والمريء والجلد.

- يساهم في تحسين مستوى الرؤية. قلل من خطر ارتفاع ضغط الدم ويحد منها.

- يمّد الجسم بفيتامين c الذي يفيد مرضى السكري.

- يمّد الجسم بالطاقة والنشاط. يغذي الشعر ويفيد البشرة.

- يمنح المشيمة لدى المرأة الحامل الكفاءة العالية، كما يحدّ من حالات التعب التي ترافق الحمل.

- ينشط الدورة الدموية لدى المرأة الحامل. يخفض نسبة حالات الإجهاض.

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