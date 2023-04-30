استوحي إطلالتك للعمل من ستايل نجوى كرم الأنيق

استلهمي إطلالتك في العمل من شمس الأغنية اللبنانية "نجوى كرم"، التي تحرص دوماً على نشر صور إطلالاتها المختلفة على حسابها الخاص على الانستغرام والتي تكشف عن ستايلها الكلاسيكي الخاص.

ولتعكسي صورة المرأة العاملة الأنيقة والمثقفة والمتألقة في مكان عملها، والتي ستمنحك الثقة لمداهمة أي صعاب تواجهك في العمل، دللي نفسك بها، وكوني نجمة أنيقة ولامعة في عملك يسطع بريقك على كل من يراكِ.

تمتلك نجوى كرم ذوق رفيع في كيفية تنسيق الإطلالات الكلاسيكية بطريقة عصرية، تدفع عنا الملل وتجعلها تخطف الأنظار فور ظهورها في أي مكان، ولهذا تعتبر نجوى نموذجاً رائعاً للأناقة يمكننا اقتباس إطلالاتها في نطاق العمل.

يمكنك في عيد العمال أن تستوحي إطلالتك في العمل من ستايل النجمة نجوى كرم، ما هو الستايل الأقرب لكِ؟