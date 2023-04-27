البوابة - يحتفل العالم في عيد العمال العالمي في الأول من أيار من كلّ عام، ويتمّ من خلاله شكر العامل وتكريمه على ما قدمه من جهودة لعمله ووطنه، لما لهذه الفئة من دور رائد في تطوير المتجمعات وتقدمها وتطورها، ويُعدّ يوم إجازة رسمية في أغلب دول العالم، وفيما يلي نقدم لكم أجمل رسائل عن عيد العمال بمناسبة عيد العمال العالمي:

رسائل عن عيد العمال

الله يعطي يا عمال من أجمل الأيام في السنة، فيه الخير والبركة والمحبة والسلام والرخاء، حقكم ما نوفيه بالشعارات والكلام والعبارات، نحن نحمل محبتكم بالقلب على الدوام مهم حصل.

عيدكم عمال الوطن اليوم مكتوب على جدران، يوم سعيد ومفرح عليكم وللجميع، إن شاء الله يتحقق الكم المطلوب وأكثر نرفع راية النصر لحق مسلوب في أي مكان. أكتبلكم المحبة بروحي وبدمي وبكل جوارحي، أنتم أهلي وأولاد عمي وإخواني، عمال العروبة صرتم همي، أحييكم بالمودة والمحبة.

أنتم الذين بنيتم الأوطان والأجيال بأفعالكم ها أنتم اليوم ندعو لكم الله يعطيكم من خيراته، ويحقق آمالكم ولا يحرم الوطن من أمثالكم، كل عام وأنتم بألف خير.

من أفضل رسائل تهنئة بعيد العمال ، يا رجال وأنتم المميزين بين البشر، مهما مرت وطالت السنين لا ننساكم، عساكم بعيدكم فرحانين وطيبين.

رسائل عن عيد العمال، كل عام وأنتم بخير.

من أجمل كلمات عن العمال، والله العين ما تشوف غيـركم، أنتم يا أهل الوطن يا نشامى الوطن، سعيتـم وبنيتم وطن، الله يعطيكم الصحة وتبقى جباهكم عالية فوق الوطن.

كلمة قصيرة عن عيد العمال

كيف لنا أن ننسى عيدكم، فهل ننسى فضل صناع وبناة الوطن، كل عام وأنتم بألف ألف خير.

بمناسبة عيد العمال العالمي، كل عام، ووطننا الغالي مزدهر بكم، كل عام وبلادي قوية وعظيمة بعمالها الكرام.

عيدكم عمال الوطن مكتوب على الجدران، يوم سعيد عليكم جميعاً، فأنتم ذخر هذا الوطن.

بمناسبة عيد العمال العالمي 2023، نهنئكم في عيدكم يا الغوالي، أنتم فخر هذا الوطن، لولاكم لما كان وطننا بهذا الجمال، والتطور، حفظكم الله.

كلمات عن العمال