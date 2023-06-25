استوحي فستان عيد الأضحى من أناقة الأميرات في السباق الملكي في بريطانيا

خلال الأيام الماضية انطلقت العديد من الفعاليات الصيفية الملكية في بريطانيا والتي تضمنت الكثير من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تألق فيها أفراد العائلة الحاكمة من الأميرات والدوقات وسيدات الطبقة الحاكمة بإطلالات ملكية فاخرة وأنيقة ناسبت أجواء المناسبات الصيفية المقامة.

وأكثر ما لفت انتباهنا هو إطلالات الأميرات من مختلف دور الأزياء المختلفة بعدة ألوان زاهية وقصات راقية بفساتين مثلت جمالية الصيف وألوانه وشعور البهجة التي يضفيها على الإطلالات، وفي هذا المقال نقدم لك أجمل اقتراحاتنا من الإطلالات التي رصدناها في السباق الملكي في بريطانيا لتستوحي منها فستانك في عيد الأضحى.

إطلالة الأميرة بياتريس بفستان ساتان مطبع بالورود في السباق الملكي

إنه الفصل الأكثر ملائمة للفساتين الساتان، وبلا شك عام 2023 هو العام الأكثر مناسبة لارتداء الساتان فيه نظرا لكونه أكثر الأقمشة رواجا لهذا العام وللموسم الصيفي تحديدا، وأصبحت الفساتين الصيفية من الساتان ملائمة لكل الأعمار والفئات والمناسبات ولفستان عيد الأضحى نقدم لك مثالا يساعدك في تنسيق وكيفية اختيار القصة المناسبة لك من فساتين هذا القماش الرائع.

اعتمدت الأميرة بياتريس قصة الفستان الساتان لتكون ملائمة لجسدها فحرصت على اختياره محددا من عند الخصر ليكون منسدلا ومتموضعا بالشكل الصحيح على الجسد. إضافة إلى اعتمادها قصة مرحة، أنيقة وأنثوية في ذات الوقت هيئت الفستان ليكون أنيقا وملائما لأجواء المناسبة الملكية، ونسقته مع حذاء "سلينج باك " أنيقا من العلامة الفرنسية شانيل ( يمكنك كذلك الأمر اعتماد حذاء "سلينج باك" بإطلالتك في العيد) وتتميز هذه الأحذية بالراحة المطلقة والأناقة.

إضافة إلى مجموعة إكسسوارات كرباطة الرأس والحقيبة من الجلد الأبيض التي أكملت تفاصيل الإطلالة.

من أناقة الأميرة الشابة زينوسكا اعتمدي اللون الأخضر الزمردي

من المصممة الأمريكية إيميليا ويكستيد اعتمدت الأميرة زينوسكا (حفيدة الأميرة أليكساندرا) فستانا صيفيا شبابيا باللون الأخضر الزمردي الفاتح بإطلالة لافتة توافرت فيها كل مواصفات الإطلالة الملكية الأنيقة بدئا من خطوط الفستان النظيفة والخياطة الراقية واللون الهادئ والأنيق.

إذا كنتِ من ذوات البشرة الفاتحة فسيكون هذا اللون خيارك الأمثل لإطلالة العيد الصيفية الأنيقة، إضافة إلى اعتمادك لفستان بخطوط نظيفة مستقيمة سيحاكي مظهر جسدك ويبرز أناقتك بكل تأكيد.

أما عن التنسيق فمثل هذه الفساتين بالقصات الراقية والتفاصيل الناعمة تجعل تنسيق هذه الفستان أمرا سهلا من غير أي تعقيدات.

فقد اعتمدت حقيبة بنقشات الورود من المصمم الأمريكي أوسكار دي لارينتا وحذاء من جيمي تشو وأقراط أذنين فاخرة من ميو ميو .

الأميرة بياتريس تتألق بفستان مطرز يحاكي فساتين الأميرات

حاولي في هذا العيد اقتناء فستان بقصة الخصر العالي، سيمنحك المزيد من الطول والرشاقة وسيحدد تفاصيل جسدك بطريقة مبهرة وأنيقة خصوصا في مناسبة مثل عيد الأضحى ستحتاجين فستان ليكون مريحا وأنيقا وخيار مثل هذا الفستان هو بلا شك الأفضل والأنسب.

وتألقت الأميرة بياتريس بهذا التصميم من مونيك لهوير بقماش الدانتيل والذي جاء مشبوكا بخيوط ملونة زاهية أضفت الكثير من الأناقة على الفستان الأنثوي.

ونسقته مع حذاء بكعب عالي من نفس العلامة التي ارتدت منها سمو الأميرة رجوة آل سيف حذائها في العرس الملكي من علامة جيانيفيتو روسي.