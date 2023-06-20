كيت ميدلتون بإطلالة مبهرة من سيلف بورتريت وأقراط اللؤلؤ الأبيض

شاركت الأميرة كيت ميدلتون البالغة من العمر 41 عاما في إعادة الإفتتاح الخاص بمعرض الصور الوطني في العاصمة البريطانية، بعد أعمال ترميم استمرت لمدة 3 أعوام متتالية أجري فيها العديد من التجديدات والتغييرات، بعد أن تأخر العمل على هذا المشروع بعد الأحداث التي توالت على المملكة المتحدة من وقاة الملكة إليزابيث وتولي تشارلز ولاية العرش.

وما تزال الأميرة كاثرين أو المعروفة بالدوقة "كيت" تبهر عالم الموضة ومحبين الأناقة والتميز بإطلالات ملكية عن حق وحقيق. ملهمة لجميع النساء اللواتي يبحثن عن التميز في إطلالاتهن كل يوم. وإليكي تفاصيل هذه الإطلالة ومفاتيح التنسيق التي دائما ما تعتمدها الأميرة كيت

تفاصيل فستان كيت ميدلتون الفاخر من علامة "سيلف بورتريت"

بسعر يقارب الخمسمائة يورو أطلت اليوم الأميرة كيت بفستان من العلامة البريطانية العريقة "سيلف بورتريت" بتفاصيل وصور ظلال خراجية "سيلويت" فاخرة وأنيقة ومتجددة كعادة اختيار كيت لأزيائها.

أكثر ما أحببناه في هذه الإطلالة هي تفاصيل الفستان بقماش القطعة العلوية التي جاءت على هيئة جاكيت بقماش الـ"بوكليه" بدرجة من درجات اللون الأبيض المحاري أو ما يطلق عليه إسم الأبيض العاجي. الذي جاء مرفقا بتفاصيل سوداء على الجيوب ونهايات الياقة والمستديرة بالقصة الكلاسيكية، إضافة إلى تفاصيل القماش الأسود ذاته التي زينت نهايات أو (Hems) الأكمام الطويلة.

وتزين الفستان الفاخر أيضا من الجهة العلوية بتفاصيل الأزرار الفاخرة التي عدل عليها بالأحجار السوداء لمزيد من الفخامة والرقي. أما التنورة بوزنها الخفيف وقماشها الراقي والفاخر تحركت وتمايلت مع نغمات الهواء الصيفية بلونها الأبيض الطبشوري في غاية الأناقة. ونسق الفستان مع حزام خصر زاد جمال الموديل.

التنسيق المعتمد في إطلالة اليوم بالأبيض والأسود

لتنسيق هذه الإطلالة الراقية الغاية في الكلاسيكية، اعتمدت الأميرة كيت أقراط أذنين من العلامة البريطانية "هيفينلي لندن" باللؤلؤ الأبيض وتفاصيل فضية متدلية بسعر 90 يورو، إضافة إلى باوتش شانيل سوداء مبطنة من المجموعة الجديدة لموسم خريف 2023 _2024 بسعر بين 1200 إلى 1300 يورو، وحذاء بكعب باللون الأسود من العلامة الإيطالية "أكوازروا" بسعر 630 يورو تقريبا.

وكان التنسيق لطيفا وأنيقا ناسب الإطلالة العامة والألوان المستخدمة في الفستان.

كيت تعيد اعتماد تسريحة الشعر ال"ويفي" البسيطة

لائمت التسريحة الأنثوية التي تعبر عن أناقة وجمال قوة المرأة باللفائف الناعمة إطلالة الأميرة كيت فبدت غاية في الجمال والرقي حيث اعتمدت اللفائف الناعمة والمتوسطة من أسفل نصف الرأس وتركت جانبا منسدلا على الأكتاف لطلة أنثوية وملكية دائما ما تناسب الأميرة كيت وتبرز تفاصيل وجهها. وللمكياج اعتمدت مكياجًا أنثويا وقوي بألوان ترابية ناعمة وبيجية ناسبت لون بشرتها وتسريحة شعرها الراقية.